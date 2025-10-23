Билайн вошел в число лучших мест работы России

В результате комплексного анализа рабочей среды исследовательская компания Happy Job отметила Билайн сертификатом "Отличное место работы"

Девушка с ноутбуком и мобильным телефоном / Фото: Билайн

Билайн получил сертификат "Отличное место работы" от исследовательской компании Happy Job* и вошел в число организаций с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивают на основе результатов анонимного исследования вовлеченности сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряют лояльность, eNPS*, mNPS*, удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимают исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR*-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п.п., mNPS – на 7 п.п., вовлеченность – на 2,7%, лояльность – на 7,3%, а удовлетворенность – на 4%.

Сертификат "Отличное место работы" выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала как по России, так и по телеком-отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на один год с момента получения результатов исследования.

«Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу», – прокомментировал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

По его словам, Билайн – это в первую очередь люди, профессиональные, искренние и вдохновленные.

«Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнерство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!» – сказала руководитель департамента исследований Happy Job Елена Блинова.

* Happy Job ("Хэппи Джоб"); eNPS ("иЭнРиЭс"); mNPS ("эиЭнРиЭс"); HR (ЭйчАр)

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

