Билайн открыл доступ к ряду онлайн-сервисов даже при ограничениях мобильного интернета

"Белый список" включает "Госуслуги", "Яндекс", Wildberries, "ВКонтакте" и другие платформы

08 сентября 2025, 11:40, ИА Амител erid: 2VSb5ysrQuw

Девушка и смартфон / Фото: Билайн

В сети Билайна составили перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Цель – обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности», – сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

И уточнил, что Билайн первым среди операторов начал говорить о такой возможности и рад, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Это решение обеспечит для клиентов комфортное использование цифровых сервисов.

В списке включенных платформ:

Билайн – сайт и мобильное приложение;

"Госуслуги" – все взаимодействия с государством;

"Госсервисы" – обращения в ведомства и участие в выборах;

"Яндекс" и Wildberries* – такси, музыка, кино и доставка;

"ВКонтакте" – социальная сеть, музыка, видео и мессенджер Max*;

другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяют, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).

Это работает так: если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из "белого списка" остаются доступными по умолчанию.

*Wildberries ("Вайлдберриз"); Max ("Макс")

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru , (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

Реклама