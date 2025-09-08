Билайн открыл доступ к ряду онлайн-сервисов даже при ограничениях мобильного интернета
"Белый список" включает "Госуслуги", "Яндекс", Wildberries, "ВКонтакте" и другие платформы
08 сентября 2025, 11:40, ИА Амител erid: 2VSb5ysrQuw
В сети Билайна составили перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
Цель – обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.
«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности», – сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
И уточнил, что Билайн первым среди операторов начал говорить о такой возможности и рад, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Это решение обеспечит для клиентов комфортное использование цифровых сервисов.
В списке включенных платформ:
- Билайн – сайт и мобильное приложение;
- "Госуслуги" – все взаимодействия с государством;
- "Госсервисы" – обращения в ведомства и участие в выборах;
- "Яндекс" и Wildberries* – такси, музыка, кино и доставка;
- "ВКонтакте" – социальная сеть, музыка, видео и мессенджер Max*;
- другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяют, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).
Это работает так: если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из "белого списка" остаются доступными по умолчанию.
*Wildberries ("Вайлдберриз"); Max ("Макс")
11:45:24 08-09-2025
Билайн не хочет абонплату снизать за непредоставленные услуги ? А ? Или жаба вперед его родилась ?
12:00:51 08-09-2025
Гость (11:45:24 08-09-2025) Билайн не хочет абонплату снизать за непредоставленные услуг... Это не вина операторов, вы ещё не поняли, что не они блокируют интернет, на экране горят все пять палок, а интернета нет причем это не связано с оператором мобильной связи, его нет у любого оператора именно в определенном районе города, достаточно пройти немного и он есть.
12:18:33 08-09-2025
Гость (12:00:51 08-09-2025) Это не вина операторов, вы ещё не поняли, что не они блокиру... Это вина операторов -100%, где было 5 палок сейчас одна или вообще ни одной. Они не оказывают мне оплаченные мною услуги, но при этом за них берут по полной, это их вина 100%
12:31:35 08-09-2025
Гость (12:18:33 08-09-2025) где было 5 палок сейчас одна или вообще ни одной ... Враки. Палок 4-5 в наличии. И у БиЛайна и у Мегафона, а вот инета нет... Правда нет местами по городу.
12:20:03 08-09-2025
Гость (12:00:51 08-09-2025) Это не вина операторов, вы ещё не поняли, что не они блокиру... И? Мне какая разница, кто и что там блокирует, если услуга по факту не предоставляется?.. А цены тот же МТС поднимать каждые несколько месяцев не забывает.
12:51:54 08-09-2025
Гость (12:00:51 08-09-2025) Это не вина операторов, вы ещё не поняли, что не они блокиру... У некоторых операторов есть
12:05:20 08-09-2025
Подтверждаю. В центре Барнаула на улице мобильного интернета нет, но ВК шустро работает. Вчера проверял, знакомые подсказали.
12:50:49 08-09-2025
Что-то не заметил в центре Барнаула чтобы что-то работало
12:56:38 08-09-2025
Ватсапа в Билайне вообще нет.Мне вот по барабану все гос.услуги. Мне необходимо общаться с родственниками и друзьями как было раньше. Сейчас вообще никак
13:03:49 08-09-2025
А банковские не работают(
14:17:14 08-09-2025
Детей я смотрю ни у кого нет. Приложения должны быть открыты, которые показывают локацию детей!
16:11:11 08-09-2025
Интересно как это работает то? Типа вот из соображений безопасности, моб инет ограничен, но белый список есть и работает. Странно. Или объясните, кто знает, как это работает.
16:19:43 08-09-2025
Гость (16:11:11 08-09-2025) Интересно как это работает то? Типа вот из соображений безоп... Маршрутизацию ломают тотально, вместе со снижением скорости передачи. Но для одобренных приложений откроют разрешения. Типа как на файрволле.
08:39:08 09-09-2025
почему валбериз и яндекс такси подключили, а озон и такси Максим нет? искусственная монополия на товары/услуги получается
18:41:32 09-09-2025
Интернета нет, но вот только из " Белого списка" есть..Как это?
Т.е. можно открыть и наоборот закрыть, все что угодно..Или вернее кому угодно.
Что и требовалось доказать.
То, что сейчас происходит- это беспредел!