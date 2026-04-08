Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
Опция доступна клиентам обновленной подписки Bee
08 апреля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5y4ZLrD
Билайн запустил акцию, которая позволяет пользователям самостоятельно вернуть средства, если их что-то не устроило в работе связи. Возврат осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя.
Эта опция доступна клиентам обновленной подписки Bee (би), которые подключили ее или перешли на нее со своим номером с 26 марта до 31 августа 2026 года. Механика акции максимально проста: пользователь нажимает кнопку в приложении, после чего оператор возвращает деньги за день использования связи. Если абонентская плата списывается посуточно — возвращается стоимость суток. Если оплата внесена сразу за месяц, клиенту начисляется 1/30 от месячной стоимости. Средства зачисляются на бонусный баланс, срок их действия не ограничен — их можно использовать для оплаты абонентской платы по подписке. Воспользоваться функцией можно до 50 раз в течение года, но не чаще одного раза в сутки.
«Мы считаем, что отношения оператора и клиента должны строиться на заботе и доверии. Если человека что-то не устроило в работе связи, у него должна быть возможность быстро вернуть деньги за этот день — без заявлений, проверок и длительных разбирательств. Достаточно одной кнопки в приложении», — отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.
Этот запуск стал частью масштабного изменения подхода к взаимодействию с клиентами — в сторону большей прозрачности, доверия и контроля со стороны пользователя. Развитие подобных решений — часть стратегического подхода к сервисам связи, при котором пользователи получают больше прозрачности и инструментов управления своими услугами.
Акция проводится в период с 26.03.2026 г. по 31.08.2026 г. на территории всех субъектов РФ, где присутствует сеть Билайна. Организатор акции вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять условия и сроки ее проведения. Информация об изменениях и правила акции публикуются на сайте beeline.ru.
10:39:00 08-04-2026
Запустил фейк?
10:51:49 08-04-2026
А тем кто не Bee по губам поводили, Билайн в своем стиле как обычно, главное громко проорать, а по факту никому ничего не заплатить или вынудить абонента перейти на более дорогой тариф, т.е. на этом еще с абонента денег срубить
11:30:05 08-04-2026
Гость (10:51:49 08-04-2026) А тем кто не Bee по губам поводили, Билайн в своем стиле ка... вот так врать вам не страшно, что компания в суд подаст? ваш IP то вот-он, как миленький виден и прописка по подключению (офисник)
11:57:02 08-04-2026
Гость (11:30:05 08-04-2026) вот так врать вам не страшно, что компания в суд подаст? ваш... А что мне врать-то, у меня оператор Билайн, в субботу в приложении висело уведомление что связь ограничена, мобильного инета нет и никаких предложений возврата средств нет за отсутствующий инет. И кто тут врет ?
12:03:42 08-04-2026
Гость (11:57:02 08-04-2026) А что мне врать-то, у меня оператор Билайн, в субботу в прил... Тариф правда исторический, но сам факт налицо, менять тариф на более дорогой я не собираюсь, ради непонятно чего. Если уж оператор хочет быть хорошим, реально, то должен делать эту опцию для всех тарифов, а не избирательно
12:53:33 08-04-2026
Гость (10:51:49 08-04-2026) А тем кто не Bee по губам поводили, Билайн в своем стиле ка... посмотрели, 10 человек за период подключилось, его и выбрали.