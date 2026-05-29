НОВОСТИПроисшествия

О лосях вдоль трассы Барнаул — Бийск предупреждают водителей

Некоторые животные выходят на дорогу

29 мая 2026, 08:45, ИА Амител

Лось / Фото: neuro amic.ru
Лось / Фото: neuro amic.ru

Водители заметили лосей вдоль алтайской трассы. Несколько животных вышли на проезжую часть в районе поворота на Бийск, сообщает "Инцидент Барнаул".

Жителей Алтайского края предупреждают о возможной опасности. Звери могут встать посреди дороги или неожиданно выскочить из леса и стать причиной аварии. 

«Во время удара основная масса тела животного приходится не на бампер, а на лобовое стекло, что может привести к трагическим последствиям», — предупредили в канале.

Ранее лось погиб под колесами автомобиля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное. 

Лось ночью на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Лось погиб под колесами автомобиля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле

Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Бийск Алтайский край Дороги животные
       

Комментарии 12

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Гость

08:53:09 29-05-2026

И что делать с этим предупреждением?
Как можно это предотвратить?

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Musik

09:30:56 29-05-2026

Гость (08:53:09 29-05-2026) И что делать с этим предупреждением?Как можно это предот... предупредили же, свою функцию выполнили.
дальше - сами. из новости я так понял

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Гость

10:52:29 29-05-2026

Гость (08:53:09 29-05-2026) И что делать с этим предупреждением?Как можно это предот... Ехать 60 км/ч, видимо.
В прошлом году видели трех лосей в 20 метрах от трассы в кустах. Опасно, если бы ломанулись

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Гость

09:24:18 29-05-2026

Нужно увеличить квоты на отстрел лосей, по хорошему отстрелять их всех.

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Гость

09:34:30 29-05-2026

На мясо их!

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Musik

09:47:09 29-05-2026

Гость (09:34:30 29-05-2026) На мясо их! ... мясо жестковато, жира нет, пахнет.... если только со свининкой...

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Гость

10:00:36 29-05-2026

Тотальные отстрелы решают вопрос.

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Гость

11:04:52 29-05-2026

Давно назрела необходимость хотя на федеральных трассах ставить заграждения.

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Гость

11:06:53 29-05-2026

Лосям уже деваться не куда-все кругом застраивается вот и ломятся через трассу в сторону хорошей жизни.

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Гость.

11:34:31 29-05-2026

Безмозглая застройка в ленточном бору заборами их путей миграции привела к подобному......

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dok_СФ

13:07:50 29-05-2026

Гость. (11:34:31 29-05-2026) Безмозглая застройка в ленточном бору заборами их путей мигр... каким образом ленточный бор вышел на бийскую трассу? Что там про Обь?

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Гость

14:08:22 29-05-2026

Лосей - на котлеты!

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