О лосях вдоль трассы Барнаул — Бийск предупреждают водителей
Некоторые животные выходят на дорогу
29 мая 2026, 08:45, ИА Амител
Лось / Фото: neuro amic.ru
Водители заметили лосей вдоль алтайской трассы. Несколько животных вышли на проезжую часть в районе поворота на Бийск, сообщает "Инцидент Барнаул".
Жителей Алтайского края предупреждают о возможной опасности. Звери могут встать посреди дороги или неожиданно выскочить из леса и стать причиной аварии.
«Во время удара основная масса тела животного приходится не на бампер, а на лобовое стекло, что может привести к трагическим последствиям», — предупредили в канале.
Ранее лось погиб под колесами автомобиля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное.
08:53:09 29-05-2026
И что делать с этим предупреждением?
Как можно это предотвратить?
09:30:56 29-05-2026
Гость (08:53:09 29-05-2026) И что делать с этим предупреждением?Как можно это предот... предупредили же, свою функцию выполнили.
дальше - сами. из новости я так понял
10:52:29 29-05-2026
Гость (08:53:09 29-05-2026) И что делать с этим предупреждением?Как можно это предот... Ехать 60 км/ч, видимо.
В прошлом году видели трех лосей в 20 метрах от трассы в кустах. Опасно, если бы ломанулись
09:24:18 29-05-2026
Нужно увеличить квоты на отстрел лосей, по хорошему отстрелять их всех.
09:34:30 29-05-2026
На мясо их!
09:47:09 29-05-2026
Гость (09:34:30 29-05-2026) На мясо их! ... мясо жестковато, жира нет, пахнет.... если только со свининкой...
10:00:36 29-05-2026
Тотальные отстрелы решают вопрос.
11:04:52 29-05-2026
Давно назрела необходимость хотя на федеральных трассах ставить заграждения.
11:06:53 29-05-2026
Лосям уже деваться не куда-все кругом застраивается вот и ломятся через трассу в сторону хорошей жизни.
11:34:31 29-05-2026
Безмозглая застройка в ленточном бору заборами их путей миграции привела к подобному......
13:07:50 29-05-2026
Гость. (11:34:31 29-05-2026) Безмозглая застройка в ленточном бору заборами их путей мигр... каким образом ленточный бор вышел на бийскую трассу? Что там про Обь?
14:08:22 29-05-2026
Лосей - на котлеты!