О лосях вдоль трассы Барнаул — Бийск предупреждают водителей

Некоторые животные выходят на дорогу

29 мая 2026, 08:45, ИА Амител

Лось / Фото: neuro amic.ru

Водители заметили лосей вдоль алтайской трассы. Несколько животных вышли на проезжую часть в районе поворота на Бийск, сообщает "Инцидент Барнаул".

Жителей Алтайского края предупреждают о возможной опасности. Звери могут встать посреди дороги или неожиданно выскочить из леса и стать причиной аварии.

«Во время удара основная масса тела животного приходится не на бампер, а на лобовое стекло, что может привести к трагическим последствиям», — предупредили в канале.

Ранее лось погиб под колесами автомобиля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное.