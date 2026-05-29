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Юрист рассказал, почему опасно оставлять чеки на кассе в магазине

Оставленные чеки, по словам Александра Хаминского, могут создать условия для правонарушений

29 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru
Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru

В оставленных на кассе чеках может содержаться информацию, которую способны использовать мошенники и недобросовестные лица. Об этом RT заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, иногда на чеке указывают бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Эти сведения злоумышленники могут использовать для убедительных звонков якобы от имени банка или магазина.

Кроме того, информацию с чеков могут применить для получения незаконной выгоды за счет торговых организаций, отметил юрист. Например, аферисты используют попытки возврата украденного или подмененного товара, чтобы получить денежную компенсацию или подарочные сертификаты.

«Особую осторожность рекомендуется соблюдать с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Такие документы могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя», — подчеркнул эксперт.

Александр Хаминский порекомендовал не оставлять чеки в корзинах у касс и не выбрасывать их целиком рядом с магазином, а также не публиковать фотографии чеков в соцсетях. По его словам, ненужные документы лучше разрывать на мелкие части.

Россия советы эксперта Мошенники
       

Комментарии 6

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Гость

08:21:44 29-05-2026

Мошенники, мошенники, сверху до низу одни мошенники и как можно только выжить?

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гость

08:28:26 29-05-2026

похоже на бред

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@

08:48:55 29-05-2026

Все новости подобного толку пора уже причислять к категории "психологический терроризм".

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Гость

09:12:46 29-05-2026

Ну и наказывайте магазины за то что их чеки содержат чувствительную информацию. Пусть тогда на каждом чеке печатают ФИО и адрес владельца магазина, его телефон и пароль от госуслуг.

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Гость

09:48:57 29-05-2026

дурные советы. чек за булку хлеба я конечно не возьму, а вот за ювелирку или технику обязательно

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Кхм...

17:52:24 29-05-2026

А нефиг в "бонус" баловаться. Хотите халявы? Будьте готовы, что вас... того-этого...

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