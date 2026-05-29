В Нагорном парке скоро появятся новые липы вместо аварийных деревьев

Новые украшения парка займут место старых тополей

29 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Нагорный парк / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжают сносить аварийные и сухостойные деревья. Это коснулось и Нагорного парка, сообщает мэрия города.

Подрядчик снесет десять аварийных тополей на территории парка. Зато скоро вместо них посадят десять лип.

Ранее в Рубцовске начали обновлять детский парк почти с 60-летней историей. Пространство, знакомое нескольким поколениям горожан, приведут в порядок по нацпроекту.