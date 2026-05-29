НОВОСТИОбщество

В Нагорном парке скоро появятся новые липы вместо аварийных деревьев

Новые украшения парка займут место старых тополей

29 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Нагорный парк / Фото: amic.ru
Нагорный парк / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжают сносить аварийные и сухостойные деревья. Это коснулось и Нагорного парка, сообщает мэрия города. 

Подрядчик снесет десять аварийных тополей на территории парка. Зато скоро вместо них посадят десять лип. 

Ранее в Рубцовске начали обновлять детский парк почти с 60-летней историей. Пространство, знакомое нескольким поколениям горожан, приведут в порядок по нацпроекту.

Детский парк на Комсомольской в Рубцовске / Фото: администрация города Рубцовска, архив фонда краеведческого музея г. Рубцовска и фотоархива АТЗ

В Рубцовске начали обновлять детский парк с почти 60-летней историей

Пространство, знакомое нескольким поколениям горожан, приведут в порядок по нацпроекту
НОВОСТИОбщество

Барнаул Алтайский край Хорошие новости Нагорный парк
       

Комментарии 8

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Гость

07:51:05 29-05-2026

Липа расти лет 40, чтобы в большое дерево превратиться, почему нельзя тополь посадить? 60 сортов есть и только несколько из них пушат.

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Musik

09:36:50 29-05-2026

Гость (07:51:05 29-05-2026) Липа расти лет 40, чтобы в большое дерево превратиться, поче... бесплатно накопали поросли в Бульском санатории и дело в шляпе.
а вырастает липа быстрее, лет за 10.

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Гость

10:00:12 29-05-2026

Musik (09:36:50 29-05-2026) бесплатно накопали поросли в Бульском санатории и дело в шля... Если выживет. А то срубить - срубят, посадят, а из них примется - ноль. По второму раз никто садить не будет. Там итак с деревьями, мягко говоря, не очень. Лысая гора.

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Гость

10:39:27 29-05-2026

Гость (10:00:12 29-05-2026) Если выживет. А то срубить - срубят, посадят, а из них приме...

пилят по городу здоровые длинномеры под предлогом омоложения
вместо них садят прутики, кторые потом никто не поливает , они так и торчат сухие, ветер с пылью и дерьмом собачьим
вот результат работы горзеленхоза

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Гость

10:40:47 29-05-2026

Musik (09:36:50 29-05-2026) бесплатно накопали поросли в Бульском санатории и дело в шля... в бсанатроий вход запрещен

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Гость

10:44:00 29-05-2026

Гость (07:51:05 29-05-2026) Липа расти лет 40, чтобы в большое дерево превратиться, поче... На Ленинском в центре стоят засохшие пирамидальные тополя. Целыми аллеями. Тоже менять будут?

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Гость

10:19:40 29-05-2026

Мда.... Те еще лесоводы в коментах отписались.... Марш в школу природоведение повторять.

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Гость

12:55:30 29-05-2026

Гость (10:19:40 29-05-2026) Мда.... Те еще лесоводы в коментах отписались.... Марш в шко...
Ну так напиши в чем они не правы, о мудрейший ХДДД

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