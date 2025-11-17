Билайн завершил модернизацию сети в Республике Алтай

Это повысило скорость интернета и улучшило качество связи, особенно в туристических зонах

17 ноября 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2VSb5xSYMBf

Усовершенствование сети / Фото: Билайн

В Республике Алтай Билайн завершил проект по передаче имеющихся частот из сети 3G* (UMTS2100) в более современный и эффективный 4G. Модернизация необходима, чтобы эффективнее использовать имеющиеся частотные ресурсы оператора, и, как следствие, предоставлять сервисы большему числу клиентов в более высоком качестве. Модернизация также позитивно повлияла и на скоростные показатели сети – средняя скорость загрузки файлов в 4G выросла на 30%.

Сегодня аналогичный перевод частот успешно реализовали не только в Республике Алтай, но и в ряде других регионов страны, в том числе в соседних Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

«Горный Алтай выделяется на фоне соседних регионов ярким всплеском туристической активности с мая по сентябрь. Как следствие, в этот период нагрузка на сеть кратно возрастает: пользователи активно делятся впечатлениями в сети, хорошо проводят время, используя возможности мобильного интернета на максимум. И все это благодаря сетям четвертого поколения», – комментирует результаты проекта директор Алтайского отделения Билайна Алексей Мартынов.И уточняет, что первым делом весной Билайн перенес свободные частоты из 3G в более современный и технологичный 4G именно в туристических локациях, успешно подготовив сеть к высокому сезону. В компании полностью завершили процесс по передаче частот из 3G в 4G в республике. Опыт других регионов показывает, что подобная модернизация помогает оператору продолжить обеспечивать клиентов комфортом в процессе пользования услугами с учетом непрерывно растущей нагрузки на сеть.

Звонить с помощью традиционных голосовых вызовов можно, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G благодаря технологии VoLTE (Voice over LTE)*.

Чтобы пользоваться возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE), необходим смартфон с поддержкой 4G и СИМ-карта, выпущенная после 2016 года. Билайн анализирует необходимость замены СИМ-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит СМС или роботизированный звонок.

*G ("Джи"); Voice over LTE ("Войс овер ЭлТиИ") – голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техвозможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

Реклама