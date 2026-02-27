Эксперт назвал самый распространенный вид аллергии

Аллергия на пыльцу встречается у 30–60% людей

27 февраля 2026, 13:46, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Аллергия на пыльцу растений — одна из самых частых аллергических реакций. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач, руководитель проекта "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Константин Летц-Орлецов.

«По разным данным, аллергия на пыльцу встречается у 30–60% людей», — уточнил специалист.

Он также перечислил другие распространенные аллергены: пищевые продукты, домашняя пыль и пылевые клещи, шерсть и выделения животных, плесневые грибы, лекарства.

Врач напомнил, что точные сроки начала пыления предсказать сложно — они зависят от погоды. В средней полосе России орешник начинает цвести уже в конце февраля — начале марта, в конце марта — ольха, в апреле — береза.

Из-за глобального потепления цветение часто начинается раньше обычного, но в этом году ситуация может быть иной.

«Зима выдалась особенно снежной, что может замедлить прогрев почвы и воздуха весной. В результате период цветения растений потенциально способен начаться несколько позже усредненных многолетних сроков», — допустил Летц-Орлецов.

Ранее российские и австрийские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек. Ее уже готовят к клиническим испытаниям.