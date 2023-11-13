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Бийчанин угнал из подъезда детскую коляску и попался полиции

Сумму нанесенного ущерба оценили примерно в 10 тысяч рублей

13 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

Мужчину, угнавшего из подъезда детскую коляску, задержали в Бийске. Об этом рассказали в региональном МВД.

19-летняя горожанка обычно оставляла коляску на лестничной площадке, но в один из дней вышла и не обнаружила ее на привычном месте.

О похищенном девушка рассказала полиции, сумму ущерба оценили примерно в 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В краже он сознался.

Барнаул полиция

Комментарии 3

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Гость

14:06:20 13-11-2023

Судя по проступку -не мужчина, а УПЫРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

14:36:12 13-11-2023

Я нашу подобную и даже лучше за 700 р продать не могу, забиты торговые площадки подобными колясками, никто не берет. Хотя покупали за 16 т.р, но похоже придется или даром отдать или пусть стоит пока, может пригодится :-) А этот хотел ее спереть и продать, вот он бы обломался при продаже ;-)

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Гость

15:55:35 13-11-2023

И накой вы там кидаете коляски? забыли где живете?

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