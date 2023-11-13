Бийчанин угнал из подъезда детскую коляску и попался полиции

Сумму нанесенного ущерба оценили примерно в 10 тысяч рублей

13 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД

Мужчину, угнавшего из подъезда детскую коляску, задержали в Бийске. Об этом рассказали в региональном МВД.

19-летняя горожанка обычно оставляла коляску на лестничной площадке, но в один из дней вышла и не обнаружила ее на привычном месте.

О похищенном девушка рассказала полиции, сумму ущерба оценили примерно в 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В краже он сознался.