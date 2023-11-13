Бийчанин угнал из подъезда детскую коляску и попался полиции
Сумму нанесенного ущерба оценили примерно в 10 тысяч рублей
13 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: пресс-служба МВД
Мужчину, угнавшего из подъезда детскую коляску, задержали в Бийске. Об этом рассказали в региональном МВД.
19-летняя горожанка обычно оставляла коляску на лестничной площадке, но в один из дней вышла и не обнаружила ее на привычном месте.
О похищенном девушка рассказала полиции, сумму ущерба оценили примерно в 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В краже он сознался.
14:06:20 13-11-2023
Судя по проступку -не мужчина, а УПЫРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
14:36:12 13-11-2023
Я нашу подобную и даже лучше за 700 р продать не могу, забиты торговые площадки подобными колясками, никто не берет. Хотя покупали за 16 т.р, но похоже придется или даром отдать или пусть стоит пока, может пригодится :-) А этот хотел ее спереть и продать, вот он бы обломался при продаже ;-)
15:55:35 13-11-2023
И накой вы там кидаете коляски? забыли где живете?