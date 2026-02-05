В Барнауле женщина потеряла 200 тысяч, поверив в "простой и безобидный способ заработка"

Когда связь с "работодателем" прекратилась, она поняла, что ее обманули

05 февраля 2026, 10:43, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнюю жительницу Барнаула, предложив ей вознаграждение за каждый лайк на маркетплейсе, сообщает региональное МВД.

«Искала работу в интернете. В одном из мессенджеров ей написал неизвестный и предложил простой и, казалось бы, безобидный способ заработка. Суть предложения заключалась в том, чтобы ставить лайки на товары. За каждое действие обещали небольшое вознаграждение», — рассказали в ведомстве.

Женщина согласилась, поверив в легкий доход. После этого ей предложили перейти на следующий этап — участие в "выкупе товара", чтобы "получить более существенную прибыль". В итоге она перевела со своей кредитной карты более 200 тысяч рублей на указанные счета.

Когда связь с "работодателем" прекратилась, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее жительница Рубцовска перевела мошенникам 7,5 млн рублей, проверяя подлинность денег. Женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что с ее банковскими счетами якобы проводятся мошеннические операции.