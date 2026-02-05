В Барнауле женщина потеряла 200 тысяч, поверив в "простой и безобидный способ заработка"
Когда связь с "работодателем" прекратилась, она поняла, что ее обманули
05 февраля 2026, 10:43, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнюю жительницу Барнаула, предложив ей вознаграждение за каждый лайк на маркетплейсе, сообщает региональное МВД.
«Искала работу в интернете. В одном из мессенджеров ей написал неизвестный и предложил простой и, казалось бы, безобидный способ заработка. Суть предложения заключалась в том, чтобы ставить лайки на товары. За каждое действие обещали небольшое вознаграждение», — рассказали в ведомстве.
Женщина согласилась, поверив в легкий доход. После этого ей предложили перейти на следующий этап — участие в "выкупе товара", чтобы "получить более существенную прибыль". В итоге она перевела со своей кредитной карты более 200 тысяч рублей на указанные счета.
Когда связь с "работодателем" прекратилась, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
10:58:21 05-02-2026
Вот нисколько не жалко. Липовые лайки - а люди верят.
12:26:51 05-02-2026
Мне в понедельник позвонили из Домофонсервис, сказали в подъезде меняют домофон, запросил необходимое мне количество ключей, сказали мастер свяжется позже и не перезвонили, сегодня четверг и Я который день мерзну у подъезда, так как ключи мне так и не передали.
P.S. Живу в селе, в индивидуальном доме.
22:32:12 05-02-2026
Ого (12:26:51 05-02-2026) Мне в понедельник позвонили из Домофонсервис, сказали в подъ... А вот не надо было не вежливо разговаривать, так и будете теперь без ключей, есть один способ надо деньги задекларировать сколько у вас дома есть?)))