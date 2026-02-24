Рубцовчанка решила заработать на перепродаже зарубежных яблок и потеряла деньги и смартфон

Новый знакомый предложил способ дополнительного заработка

24 февраля 2026, 10:52, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае интернет-знакомство обернулось для 46-летней жительницы Рубцовска потерей денег, сообщает региональное МВД.

«Новый знакомый предложил способ дополнительного заработка путем перепродажи фруктов из соседней республики. Женщина согласилась и перевела 13 тысяч рублей для отгрузки товара», — рассказали в ведомстве.

Рубцовчанка решила заработать на перепродаже зарубежных яблок / Фото: ГУ МВД по Алтайского края

Вскоре потребовалось еще 44 тыс. рублей. Мошенник убедил заложить дорогостоящий смартфон в ломбард, чтобы в скором времени приумножить капитал.

В оговоренное время женщина не смогла дозвониться до "партнера по бизнесу". После этого она поняла, что ее обманули.

