НОВОСТИОбщество

Житель алтайского села лишился более 800 тысяч рублей, поверив в сомнительные инвестиции

Новая знакомая соблазнила сельчанина высокими заработками на бирже

23 марта 2026, 10:36, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в тёмной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru
В Алтайском крае 49-летний житель села Шипуново стал жертвой мошенников, поверив в обещания легкого заработка на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина познакомился с девушкой в одном из мессенджеров. Она рассказала, что занимается инвестициями и якобы получает стабильный доход. Вскоре она свела нового знакомого с "куратором", который убедил его вкладывать деньги, пообещав гарантированную прибыль без рисков.

«Доверившись, сельчанин начал переводить средства. В результате несколькими платежами он лишился всех своих сбережений — сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".

Алтайский край инвестиции Мошенники

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:30:29 23-03-2026

Халявщики

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый человек

12:04:10 23-03-2026

А сколько людей влетело поверив в софинансирование пенсионных фондов!
Инвестируйте в себя!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый человек

12:07:06 23-03-2026

Вера понятие нравственное, а не процессуальное и к деньгам и делам не имеет отношения.
Предложили поверить - клади трубку, поворачивайся и уходи.. Не слушай - действуй.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:14:22 23-03-2026

И в каком же мессенджере у нас такие мошенники сидят

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:34 23-03-2026

гость (13:14:22 23-03-2026) И в каком же мессенджере у нас такие мошенники сидят ... в телеграмм, в корейских вообще ахтунг, там жуткие эти якудзы лезут валом прошаренные.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:07:08 23-03-2026

Гость (16:23:34 23-03-2026) в телеграмм, в корейских вообще ахтунг, там жуткие эти якудз... Ню-ню

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров