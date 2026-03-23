Житель алтайского села лишился более 800 тысяч рублей, поверив в сомнительные инвестиции
Новая знакомая соблазнила сельчанина высокими заработками на бирже
23 марта 2026, 10:36, ИА Амител
В Алтайском крае 49-летний житель села Шипуново стал жертвой мошенников, поверив в обещания легкого заработка на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным правоохранителей, мужчина познакомился с девушкой в одном из мессенджеров. Она рассказала, что занимается инвестициями и якобы получает стабильный доход. Вскоре она свела нового знакомого с "куратором", который убедил его вкладывать деньги, пообещав гарантированную прибыль без рисков.
«Доверившись, сельчанин начал переводить средства. В результате несколькими платежами он лишился всех своих сбережений — сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.
Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".
11:30:29 23-03-2026
Халявщики
12:04:10 23-03-2026
А сколько людей влетело поверив в софинансирование пенсионных фондов!
Инвестируйте в себя!
12:07:06 23-03-2026
Вера понятие нравственное, а не процессуальное и к деньгам и делам не имеет отношения.
Предложили поверить - клади трубку, поворачивайся и уходи.. Не слушай - действуй.
13:14:22 23-03-2026
И в каком же мессенджере у нас такие мошенники сидят
16:23:34 23-03-2026
гость (13:14:22 23-03-2026) И в каком же мессенджере у нас такие мошенники сидят ... в телеграмм, в корейских вообще ахтунг, там жуткие эти якудзы лезут валом прошаренные.
17:07:08 23-03-2026
Гость (16:23:34 23-03-2026) в телеграмм, в корейских вообще ахтунг, там жуткие эти якудз... Ню-ню