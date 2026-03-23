Житель алтайского села лишился более 800 тысяч рублей, поверив в сомнительные инвестиции

Новая знакомая соблазнила сельчанина высокими заработками на бирже

23 марта 2026, 10:36, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в тёмной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

В Алтайском крае 49-летний житель села Шипуново стал жертвой мошенников, поверив в обещания легкого заработка на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина познакомился с девушкой в одном из мессенджеров. Она рассказала, что занимается инвестициями и якобы получает стабильный доход. Вскоре она свела нового знакомого с "куратором", который убедил его вкладывать деньги, пообещав гарантированную прибыль без рисков.

«Доверившись, сельчанин начал переводить средства. В результате несколькими платежами он лишился всех своих сбережений — сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".