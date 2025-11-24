Бийчанка приняла участие конкурсе, где соревновалась с топ-мастерами индустрии красоты

Конкуренция в этом году была крайне высокой

24 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Мастер и модель на конкурсе / Фото: Оксана Катасонова для "Бийского рабочего"

В Сочи прошел чемпионат мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису, где Бийск и Россию в номинации "Фантазийные прически" представила Оксана Катасонова. Темой конкурса стали птицы, и бийчанка создала образ белого павлина, над которым работала семь месяцев.

Как сообщает "Бийский рабочий", костюм модели полностью выполнен из шести тысяч перьев, причем каждое перо Оксана изготовила самостоятельно из искусственного волоса – канекалона. По ее словам, конкуренция в этом году была крайне высокой: только в одной номинации участвовало около 400 мастеров из 50 стран.

Хотя призового места Катасонова не заняла, ее работу заметили. Мастер получила приглашение выступить на Олимпийских играх по парикмахерскому искусству в 2028 году.

