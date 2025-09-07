Бийский стрелок Сергей Каменский стал двукратным чемпионом Кубка России

Ранее спортсмен уже взял золото в другой дисциплине турнира

07 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Сергей Каменский / Фото: barnaul.org

Сергей Каменский из Бийска стал двукратным победителем Кубка России по стрельбе, сообщает Стрелковый Союз России.

В паре с Айгуль Хабибуллиной (Татарстан) он одержал победу в упражнении "Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения, пара смешанная", обыграв соперников со счетом 16:8.

Ранее спортсмен уже взял золото в другой дисциплине турнира.

Каменский – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, а также двукратный чемпион мира.