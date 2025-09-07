Бийский стрелок Сергей Каменский стал двукратным чемпионом Кубка России
Ранее спортсмен уже взял золото в другой дисциплине турнира
07 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Сергей Каменский / Фото: barnaul.org
Сергей Каменский из Бийска стал двукратным победителем Кубка России по стрельбе, сообщает Стрелковый Союз России.
В паре с Айгуль Хабибуллиной (Татарстан) он одержал победу в упражнении "Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения, пара смешанная", обыграв соперников со счетом 16:8.
Каменский – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, а также двукратный чемпион мира.
21:50:25 07-09-2025
Красавец! Так держать!
22:41:34 07-09-2025
МОЛОДЕЦ его отец !!!
Игорь Каменский