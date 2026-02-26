Первого отечественного робота‑хирурга зарегистрировали в России

26 февраля 2026, 15:48, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России зарегистрирована отечественная роботизированная хирургическая установка — аналог известного робота "Да Винчи".

Теперь медицинские учреждения страны могут использовать новую технику для повышения скорости лечения пациентов. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации — как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», — заявил Мурашко.

Министр пояснил, что в первую очередь робот будет направлен в медучреждения, где требуется развитие высокотехнологичной медицинской помощи. По его словам, внедрение первого отечественного робота‑хирурга позволит ускорить лечение и повысить темпы выздоровления пациентов.

Накануне премьер‑министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что одна из ключевых задач, поставленных президентом перед правительством, — обеспечить постоянное технологическое обновление, создать условия для появления инноваций и их активного внедрения в ключевых отраслях экономики.

Ранее сообщалось, что Минздрав может изменить порядок оказания медицинской помощи детям.