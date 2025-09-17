Блогер Марьяна Ро обвинила бывшего возлюбленного в принуждении к интиму

По словам девушки, лишь спустя годы терапии она смогла преодолеть последствия травмы

17 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Марьяна Ро / Фото: Telegram-канал девушки

Известная блогерша Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) публично обвинила своего бывшего партнера Иванагая (Иван Рудской) в сексуальном насилии, об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, инцидент произошел в Японии, когда ей было 14 лет, а Рудскому – 18. Блогерша опровергла его оправдания о возрасте согласия в Японии, указав, что на острове Хоккайдо, где произошел инцидент, возраст согласия составляет 18 лет, а ее согласия не было.

Рожкова описала длительные психологические последствия травмы: отторжение близости, панические реакции на все, связанное с интимом, и трудности с доверием. Она также заявила, что Рудской оставлял ее без денег в чужой стране и способствовал ее вовлечению в употребление наркотиков в 15 лет.

По словам Марьяны, лишь спустя годы терапии она смогла преодолеть последствия травмы и открыто говорить о произошедшем. Она подчеркнула, что решилась на откровения, чтобы поддержать других жертв насилия. Иван Рудской на момент публикации не прокомментировал обвинения.