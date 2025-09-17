Блогер Марьяна Ро обвинила бывшего возлюбленного в принуждении к интиму
По словам девушки, лишь спустя годы терапии она смогла преодолеть последствия травмы
17 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Известная блогерша Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) публично обвинила своего бывшего партнера Иванагая (Иван Рудской) в сексуальном насилии, об этом она заявила в своем Telegram-канале.
По ее словам, инцидент произошел в Японии, когда ей было 14 лет, а Рудскому – 18. Блогерша опровергла его оправдания о возрасте согласия в Японии, указав, что на острове Хоккайдо, где произошел инцидент, возраст согласия составляет 18 лет, а ее согласия не было.
Рожкова описала длительные психологические последствия травмы: отторжение близости, панические реакции на все, связанное с интимом, и трудности с доверием. Она также заявила, что Рудской оставлял ее без денег в чужой стране и способствовал ее вовлечению в употребление наркотиков в 15 лет.
По словам Марьяны, лишь спустя годы терапии она смогла преодолеть последствия травмы и открыто говорить о произошедшем. Она подчеркнула, что решилась на откровения, чтобы поддержать других жертв насилия. Иван Рудской на момент публикации не прокомментировал обвинения.
22:54:43 17-09-2025
Он ее сексуально изнасиловал, обдолбал наркотой и стал ее возлюбленным. Красивая история, жаль что звиздеж.
23:01:36 17-09-2025
Она, вообще кто ?
23:29:52 17-09-2025
Бедная. Бедная девушка, надо ж так
05:35:44 18-09-2025
Опомнилась!
06:51:37 18-09-2025
Пусть идёт лесом. Такие обвинения надо принимать в течение трёх дней, не позже.
07:02:21 18-09-2025
Она американка из США ?
07:32:24 18-09-2025
Долго же она вспоминала. Зато теперь как вспомнила и сразу в интернет!
07:51:28 18-09-2025
Все что я знаю о ней. Это только насильно и тут.