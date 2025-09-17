НОВОСТИПроисшествия

Блогер Марьяна Ро обвинила бывшего возлюбленного в принуждении к интиму

По словам девушки, лишь спустя годы терапии она смогла преодолеть последствия травмы

17 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Марьяна Ро / Фото: Telegram-канал девушки

Известная блогерша Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) публично обвинила своего бывшего партнера Иванагая (Иван Рудской) в сексуальном насилии, об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, инцидент произошел в Японии, когда ей было 14 лет, а Рудскому – 18. Блогерша опровергла его оправдания о возрасте согласия в Японии, указав, что на острове Хоккайдо, где произошел инцидент, возраст согласия составляет 18 лет, а ее согласия не было.

Рожкова описала длительные психологические последствия травмы: отторжение близости, панические реакции на все, связанное с интимом, и трудности с доверием. Она также заявила, что Рудской оставлял ее без денег в чужой стране и способствовал ее вовлечению в употребление наркотиков в 15 лет.

По словам Марьяны, лишь спустя годы терапии она смогла преодолеть последствия травмы и открыто говорить о произошедшем. Она подчеркнула, что решилась на откровения, чтобы поддержать других жертв насилия. Иван Рудской на момент публикации не прокомментировал обвинения.

блогеры

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:54:43 17-09-2025

Он ее сексуально изнасиловал, обдолбал наркотой и стал ее возлюбленным. Красивая история, жаль что звиздеж.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:01:36 17-09-2025

Она, вообще кто ?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:29:52 17-09-2025

Бедная. Бедная девушка, надо ж так

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:35:44 18-09-2025

Опомнилась!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:51:37 18-09-2025

Пусть идёт лесом. Такие обвинения надо принимать в течение трёх дней, не позже.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:02:21 18-09-2025

Она американка из США ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:24 18-09-2025

Долго же она вспоминала. Зато теперь как вспомнила и сразу в интернет!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:28 18-09-2025

Все что я знаю о ней. Это только насильно и тут.

  2 Нравится
Ответить
