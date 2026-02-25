Блогер нашел "женское лицо в снегу" на фото во время поиска пропавшей семьи Усольцевых

Валентин Дегтярев обнаружил на маршруте древнее капище и разглядел на поисковом фото пятно, похожее на женское лицо

25 февраля 2026, 13:39, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, приостановлены до весны. Но расследование продолжают полиция, журналисты и неравнодушные. Блогер Валентин Дегтярев, близкий к семье, изучает документы и фотографии, сделанные до и во время поисков. И на днях сделал сразу два тревожных открытия, сообщает aif.ru.

Банька, да не та?

Изучая снимки, опубликованные в сообществе турбазы "Геосфера", откуда Усольцевы отправились в путь, Дегтярев обратил внимание на описанный маршрут к скале Рыбка. Он проходит мимо золотоносного ручья и бани на реке Ангул.

«Возможно, это и есть та самая "банька", о которой рассказывала в своем сторис Ирина Усольцева. А вовсе не баня на турбазе, которая, как выяснилось, вообще не топилась 27 сентября», — предполагает блогер.

Он напоминает, что Ирина в своих сообщениях не упоминала ни Мальвинку, ни Буратинку. Кроме того, многих удивляла легкая одежда туристов, не соответствующая походу. Но до плато с баней можно добраться на внедорожнике — трансфер там организован местными жителями.

Пересели в другую машину?

В пользу этой версии говорят и показания местного жителя Виктора Корчагина, у дома которого Усольцевы оставили машину. В интервью федеральному каналу он обмолвился, что туристы "пересели в другой автомобиль". Тогда его слова сочли старческой путаницей. А может, и зря.

Жертвенный алтарь

Рассматривая фото окрестностей, Дегтярев обнаружил под одной из скал возле бани необычное сооружение.

«Это древнее капище и языческий алтарь. Я такие раньше встречал, но не знал, что они могут быть действующими. Дело в том, что на таких алтарях раньше приносили в жертву людей», — отметил он.

По словам блогера, осенью сибирские шаманы проводят камлания. Алтарь установлен в тени горы — в традициях народов Сибири — и постоянно обновляется.

«Есть вариант, что Усольцевых туда могли заманить. Отсюда крупная сумма денег в машине. Возможно, Ирине и Сергею кто-то пообещал знакомство с шаманами и помощь в решении проблем. А ведь Сергей всегда интересовался местами силы, еще когда мы с ним дружили», — предполагает Дегтярев.

Лицо под елью

Второе открытие Дегтярев сделал, изучая фотографии поисковиков. На одном из снимков под елью он заметил серо-бежевое пятно. При увеличении оно стало походить на застывшее человеческое лицо.

Блогер с огромной долей сомнения допускает, что это может быть лицо Ирины. В комментариях к статьям об исчезновении семьи пользователи уже предполагали: тела могли сложить под елью.

Весной, когда сойдет снег, поисковикам предстоит проверить не только таежные тропы, но и версию о том, что Усольцевы не ушли в лес, а уехали — и случилось с ними что-то гораздо дальше от места поисков.