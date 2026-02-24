Тепловизоры засекли странное свечение в месте исчезновения семьи Усольцевых

Поисковики заметили источники тепла, но утром на месте никого не оказалось

24 февраля 2026, 16:15, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Семья Усольцевых из Красноярского края пропала в тайге в конце сентября 2025 года. Спустя пять месяцев поисков следов обнаружить не удалось, но появилась новая зацепка — тепловизоры зафиксировали в районе поисков странное свечение. Подробности спасатели и эксперты рассказали aif.ru.

Исчезновение в тайге

28 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина остановились на турбазе в поселке Кутурчин, оставили вещи в машине и ушли гулять в сторону горы Буратинка. На связь они больше не выходили.

Из-за цепочки опозданий поиски начались только 1 октября. Погода резко ухудшилась, в операции участвовали тысячи добровольцев и спасателей, но семью так и не нашли. 12 октября активную фазу свернули.

Официальная версия СК — несчастный случай, но ни подтвердить, ни опровергнуть ее пока невозможно.

Загадочное свечение

Во время обследования местности поисковики использовали тепловизоры. Волонтер Светлана Торгашина рассказала, что приборы зафиксировали источники тепла — свечение, которое могло исходить от людей.

«Их отметили на карте, а на следующее утро пошли проверить, но людей там не было», — сообщила она.

Эксперт по тепловидению Денис Лездин пояснил, что точность зависит от разрешения прибора. При некачественной съемке тепловизор может принять за человека крупное животное — лося, кабана или волка.

Как далеко могли уйти Усольцевы

Если свечение все-таки принадлежало семье, они не могли уйти далеко. Спасатель Денис Киселев отметил, что в условиях тайги без дорог, снаряжения и с маленьким ребенком Усольцевы проходили не больше 10 км в день.

«В тайге без дорог за сутки люди без снаряжения и одежды смогут уйти не больше чем на 10 километров», — подчеркнул он.

При этом Ирина еще до путешествия писала подписчикам, что дочь быстро устает и не любит долго ходить пешком.

Шансы найти живыми — почти ноль

По словам Киселева, думать, что семья с осени прячется в тайге, — уже паранойя.

«Или они гении маскировки, которые не хотят, чтобы их искали, или их унесли инопланетяне и прячут. Мы не знаем, почему Усольцевы пропали бесследно, поэтому можно строить любые версии, даже самые невероятные», — сказал спасатель.

За время поисков озвучивались десятки версий — от нападения зверей до побега за границу, но ни одна из них не нашла подтверждения.