"Бочка 38" на Дне поля представит долговечные резервуары для транспортировки жидкостей

Транспортировка жидких и сыпучих грузов – задача, требующая надёжных решений. Особенно когда речь идёт о химии, питьевой воде или сельхозпродуктах и удобрениях. Производственная компания "Бочка 38" предлагает именно такое решение – прочные и герметичные пластиковые резервуары, разработанные под конкретные задачи бизнеса. Их компания представит на крупной выставке "День Сибирского поля – 2025" с 30 июля по 1 августа на территории Сибирского агропарка (37-й км Павловского тракта).

Индивидуальный подход

Изготовление начинается с выбора объема и конфигурации. Производство "Бочка 38" позволяет делать резервуары вместимостью от 1 до 40 кубических метров. Можно подобрать оптимальный вариант как для крупного агропредприятия, так и для небольшого фермерского хозяйства. По желанию емкости дополняют техническими элементами: отводами, фитингами, люками, крышками, сливными отверстиями. Также можно усилить стенки или заказать нестандартный размер.

Изделия производят методом спиральной навивки из полиэтиленового или полипропиленового материала. Он безопасен, не выделяет токсинов даже при нагреве, не вступает в химические реакции с содержимым и не портит пищевые жидкости. А ещё – отличается высокой прочностью и долговечностью.

Технология в деталях

Каждая ёмкость от "Бочка 38" сварена методом экструзионной сварки, что обеспечивает полную герметичность. Это особенно важно при транспортировке опасных веществ, жидких удобрений или воды. Герметичные швы защищают от утечек и делают резервуар надёжным даже при высоких нагрузках.

Материал не боится ни влаги, ни солнца. Полипропилен устойчив к ультрафиолету, коррозии, гниению, резким температурным колебаниям. Даже длительный контакт с агрессивными средами не влияет на его свойства. Такие резервуары служат десятилетиями (при правильной эксплуатации до 50 лет и более).

Легкие и универсальные

Благодаря небольшому весу, резервуары от "Бочка 38" проще перевозить и монтировать, чем некоторые металлические аналоги. Их можно установить в кузов, прицеп, на специальную раму или платформу – без необходимости использовать подъёмную технику. Это особенно удобно для индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств, где важно быстро и эффективно использовать технику и ресурсы.

Продукция нашла применение в самых разных сферах:

Сельское хозяйство – для перевозки воды, агрохимикатов, удобрений.

Пищевая отрасль – транспортировка молока, соков, питьевой воды.

Химическая промышленность – безопасное перемещение кислот, щелочей и растворителей.

ЖКХ и стройка – доставка технической воды, масел и других рабочих жидкостей.

Дорожные службы – ёмкости для солевых растворов и реагентов.

Прямо с завода – без переплат

Вся продукция "Бочка 38" поступает напрямую с собственного производства. Это исключает торговые наценки и даёт клиенту честную цену без посредников.

Компания работает как с крупными организациями, так и с частными предпринимателями, включая КФХ, ИП, перевозчиков сельхозгрузов, а также сотрудничает с банками и лизинговыми компаниями, в том числе с теми, кто работает по программе Росагролизинга.

Специалисты помогают подобрать оптимальную модель емкости под конкретные габариты транспорта и условия перевозки. А география поставок охватывает всю территорию России.

