Богатые россияне готовы отдать более миллиона рублей за экстрим-рыбалку на Алтае
Спрос на экстрим-рыболовство в России вырос более чем на 40%
08 октября 2025, 11:45, ИА Амител
Пойманная крупная рыба / Фото: Mash
Спрос на экстрим-рыбалку в России в 2025 году вырос более чем на 40%, сообщает Mash.
Речь идет о новом формате отдыха – ловле рыбы прямо с вертолета. Стоимость такого удовольствия начинается от 300 тысяч рублей с человека, а для компании тур обходится минимум в миллион. Чаще всего мужчины отправляются на четыре-пять дней и нередко берут в поездку семьи.
Наибольшей популярностью экстремальная рыбалка пользуется в Алтайском крае, Карелии и на Камчатке. Там добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг.
12:01:27 08-10-2025
добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг.
Да да особенно сёмги у нас полно, и прямо с вертолёта. Афтор ЕГЭ на пятёрку сдал?
19:41:27 08-10-2025
гость (12:01:27 08-10-2025) добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хари... Не надо передергивать, жертва ЕГЭ. Достаточно прочитать внимательно:"Наибольшей популярностью экстремальная рыбалка пользуется в Алтайском крае, Карелии и на Камчатке. Там добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг." В карелии есть семга и форель, на Камчатке горбуша, кумжа. Так стыдно, болезный!
12:48:24 08-10-2025
Четыре-пять дней на вертолете 1 000 000? Беру два. Какой-то бред.
13:13:45 08-10-2025
Жалкие потуги на рекламу.