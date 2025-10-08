НОВОСТИОбщество

Богатые россияне готовы отдать более миллиона рублей за экстрим-рыбалку на Алтае

Спрос на экстрим-рыболовство в России вырос более чем на 40%

08 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Пойманная крупная рыба / Фото: Mash

Спрос на экстрим-рыбалку в России в 2025 году вырос более чем на 40%, сообщает Mash.

Речь идет о новом формате отдыха – ловле рыбы прямо с вертолета. Стоимость такого удовольствия начинается от 300 тысяч рублей с человека, а для компании тур обходится минимум в миллион. Чаще всего мужчины отправляются на четыре-пять дней и нередко берут в поездку семьи.

Наибольшей популярностью экстремальная рыбалка пользуется в Алтайском крае, Карелии и на Камчатке. Там добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг.

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

12:01:27 08-10-2025

добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг.

Да да особенно сёмги у нас полно, и прямо с вертолёта. Афтор ЕГЭ на пятёрку сдал?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:27 08-10-2025

гость (12:01:27 08-10-2025) добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хари... Не надо передергивать, жертва ЕГЭ. Достаточно прочитать внимательно:"Наибольшей популярностью экстремальная рыбалка пользуется в Алтайском крае, Карелии и на Камчатке. Там добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг." В карелии есть семга и форель, на Камчатке горбуша, кумжа. Так стыдно, болезный!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

12:48:24 08-10-2025

Четыре-пять дней на вертолете 1 000 000? Беру два. Какой-то бред.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:45 08-10-2025

Жалкие потуги на рекламу.

  -4 Нравится
Ответить
