Богатые россияне готовы отдать более миллиона рублей за экстрим-рыбалку на Алтае

Спрос на экстрим-рыболовство в России вырос более чем на 40%

08 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Пойманная крупная рыба / Фото: Mash

Спрос на экстрим-рыбалку в России в 2025 году вырос более чем на 40%, сообщает Mash.

Речь идет о новом формате отдыха – ловле рыбы прямо с вертолета. Стоимость такого удовольствия начинается от 300 тысяч рублей с человека, а для компании тур обходится минимум в миллион. Чаще всего мужчины отправляются на четыре-пять дней и нередко берут в поездку семьи.

Наибольшей популярностью экстремальная рыбалка пользуется в Алтайском крае, Карелии и на Камчатке. Там добычей становятся семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг.