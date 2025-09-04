Есть несколько "необычных ингредиентов" для прекрасной прикормки

04 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Запахи играют решающую роль в успешной рыбалке, пишет transsibinfo.com со ссылкой на справочник FishManual.ru, который вобрал в себя огромную базу знаний о летней и зимней рыбалке.

«Важно дозировать ароматизаторы в прикормке, так как их избыток может отпугнуть рыбу. Основу обычно составляют каши из перловой крупы, гороха, пшена или кукурузы. В них добавляют измельченные или настоянные на воде ингредиенты, которые постепенно высвобождают аромат», – отмечает издание.

Есть несколько таких "необычных ингредиентов".

Чеснок. Его резкий и пряный аромат маскирует посторонние запахи и стимулирует пищевой интерес у леща и карася. Лучше использовать чесночный порошок.

Укроп. Содержащиеся в этой траве эфирные масла ассоциируются у леща с личинками и насекомыми. Свежие и мелко нарезанные веточки необходимо добавлять в прикормку за час до заброса.

Ваниль. Этот сладковатый универсальный ароматизатор имитирует ферментированные злаки, встречающиеся лещу в иле. Достаточно щепотки порошка на литр прикормки.

Фенхель. Настоящее "секретное оружие" при ловле леща, поскольку анисовый аромат оказывает на рыбу возбуждающее действие. Для раскрытия аромата необходимо слегка обжарить на сухой сковороде, можно сочетать с рублеными червями в прикормке.

«Ароматы можно комбинировать, например, чеснок с укропом или фенхелем. Но важно, чтобы они не перебивали друг друга», – подчеркивает издание.

