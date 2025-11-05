Более 120 хвойных деревьев высадили у нового скейт-парка в Бийске

В акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, представители предприятий и горожане

В районе вокзала в Бийске прошла экологическая акция по благоустройству территории рядом с новым скейт-парком. Участники высадили более 120 молодых елей и сосен.

Молодые деревья предоставили предприятия ООО "Зеленстрой" и ООО "Леспромэкспорт". В поливе помогло муниципальное предприятие "Водоканал".

В акции участвовали сотрудники администрации города, депутаты Бийской городской Думы, представители организаций и жители, которым важно, как выглядит их город. Представители управления жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что за деревьями будут регулярно ухаживать – поливать, рыхлить почву и проводить санитарную обрезку.

Новый зеленый пояс украсит территорию и станет естественным барьером от пыли и городского шума. В дальнейшем здесь планируют расширить зону озеленения и благоустроить пешеходные дорожки.

Напомним, современный скейт-парк рядом с этой территорией открыли летом 2025 года. Проект реализовали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Его строительство обошлось в 28 млн рублей.