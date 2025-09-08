Более 13 тысяч семей Сибири улучшили жилье с помощью льготной ипотеки в Сбере

С начала 2025 года около половины ипотечных займов пришлось на семейную ипотеку

Многоквартирный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала 2025 года свыше 11 тысяч семей в Сибири улучшили жилищные условия благодаря программе "Семейная ипотека". Это около половины от всех ипотечных займов, оформленных в регионах Сибирского банка Сбера.

Кроме самой популярной программы, жители могут воспользоваться и другими льготными предложениями. Среди них – "Арктическая ипотека", "Тувинская ипотека" и "ИT-ипотека". На их долю приходится около 15% от общего числа выданных кредитов.

«Сбер предлагает сибирякам широкий набор льготных ипотечных программ. Узнать, какая подходит именно вам, можно, оставив онлайн-заявку. Банк поможет со всеми рутинными операциями: сам заполнит анкету, подберет подходящие конкретному клиенту программы и выдаст решение по заявке в тот же день», – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

