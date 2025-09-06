Более 130 скотомогильников ликвидируют в Алтайском крае к 2026 году

На 1 сентября уничтожено уже 55 подобных площадок

06 сентября 2025, 14:24, ИА Амител

Черепа коров / Фото: unsplash.com

К началу 2026 года в Алтайском крае должно остаться 76 скотомогильников – 132 планируют уничтожать. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Ликвидация скотомогильников на Алтае продолжается с 2021 года. На 1 сентября уничтожено уже 55 подобных площадок.

Альтернативой захоронению станет сжигание биологических отходов в крематорах. При ветеринарных учреждениях работают 52 крематора, а всего их в регионе насчитывается 203.