Более 130 скотомогильников ликвидируют в Алтайском крае к 2026 году
На 1 сентября уничтожено уже 55 подобных площадок
06 сентября 2025, 14:24, ИА Амител
К началу 2026 года в Алтайском крае должно остаться 76 скотомогильников – 132 планируют уничтожать. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Ликвидация скотомогильников на Алтае продолжается с 2021 года. На 1 сентября уничтожено уже 55 подобных площадок.
Альтернативой захоронению станет сжигание биологических отходов в крематорах. При ветеринарных учреждениях работают 52 крематора, а всего их в регионе насчитывается 203.
«Качественное и полномасштабное проведение комплекса ветеринарных профилактических мероприятий позволяет сохранить эпизоотическое благополучие в регионе», – подчеркнул начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.
08:48:34 07-09-2025
скота нет,скотомогильники не нужны,некого могилить.
16:36:40 07-09-2025
Хорошо бы, если не вскроют скотомогильники с сибирской язвой. Некоторых и на картах нет. Или кому кому то хочется выполнить заказ, за определенную сумму баксов.