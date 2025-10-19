Более 1,8 млрд рублей направлено на благоустройство барнаульских дворов с 2017 года
19 октября 2025, 16:15, ИА Амител
В Барнауле стартовала приемка дворовых территорий, отремонтированных в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает мэрия города.
18 октября глава краевой столицы Вячеслав Франк провел выездное совещание по благоустройству двора дома № 202 по ул. Юрина, в котором приняли участие председатель гордумы Галина Буевич, глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, депутаты, представители подрядчиков и жители дома.
В 2025 году в Барнауле было благоустроено 27 дворов: первоначально планировалось 15, но благодаря дополнительному финансированию в размере 91,1 млн рублей, выделенному городской думой, к программе добавились еще 12 дворовых территорий.
«В этой программе мы участвуем с 2017 года и за это время отремонтировали около 600 дворов. За эти годы жители вложили в эти дворы примерно 100 млн рублей собственных средств, а всего на реализацию было выделено 1,8 млрд рублей», – отметил Вячеслав Франк.
Галина Буевич подчеркнула, что количество замечаний от граждан значительно сократилось, а благоустроенные дворы принимаются с благодарностью.
Представитель подрядной организации ООО "Патай" Андрей Багдасарян сообщил, что на ул. Юрина, 202, выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, устройству тротуаров, освещения, установке детской и спортивной площадок, а общая стоимость работ составила 18,7 млн рублей, включая софинансирование собственников в размере 1,2 млн рублей.
09:52:33 20-10-2025
Благоустройство дворов заключается на практике в большей степени обустройством не только детских площаок, а парковочных мест и проездных путей. Часто они упираются или окружают детские площадки. Размеры детских площадок сильно разные и в связи с окружением нередко небезопасны. Оптимально иметь кроме такой спорной площадки, детскую площадку в парке, расположенном в пешей доступности. Но для кварталов старого центра ниже ЖД путей с многоэтажнойзастройкой и дворами проектируемыми в прошлом веке, когда автомобилей было в 50 раз меньше, такого доступа к паркам нет. И уже никогда не будет. Решением может стать пешеходная улица. Например, проспект Социалистический выше улицы Партизанской имеет расширенный участок, где могли бы разместится пара полноценных безопасных детских площадок, маршрут для прогулок и т.п. Подробно я пишу об этом в ВК сообществе 'Комфорт центра Барнаула'.
15:52:52 20-10-2025
вот зачем так народ обманывать про соотношение выплат от жильцов и выделяемых денег??
в статье - жильцы типа оплачивают 6-8%, а остальное муниципальные деньги..!!! Вы о чём?? Если в Проекте указана оплата жильцов менее 50% - то этот проект просто не принимают даже к рассмотрению!!! А берут только где соотношение от 50-60% от жильцов!! так обманывать......