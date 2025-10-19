Более 1,8 млрд рублей направлено на благоустройство барнаульских дворов с 2017 года

В 2025 году в Барнауле было благоустроено 27 дворов

19 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Детская площадка в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле стартовала приемка дворовых территорий, отремонтированных в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает мэрия города.

18 октября глава краевой столицы Вячеслав Франк провел выездное совещание по благоустройству двора дома № 202 по ул. Юрина, в котором приняли участие председатель гордумы Галина Буевич, глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, депутаты, представители подрядчиков и жители дома.

В 2025 году в Барнауле было благоустроено 27 дворов: первоначально планировалось 15, но благодаря дополнительному финансированию в размере 91,1 млн рублей, выделенному городской думой, к программе добавились еще 12 дворовых территорий.

«В этой программе мы участвуем с 2017 года и за это время отремонтировали около 600 дворов. За эти годы жители вложили в эти дворы примерно 100 млн рублей собственных средств, а всего на реализацию было выделено 1,8 млрд рублей», – отметил Вячеслав Франк.

Галина Буевич подчеркнула, что количество замечаний от граждан значительно сократилось, а благоустроенные дворы принимаются с благодарностью.

Представитель подрядной организации ООО "Патай" Андрей Багдасарян сообщил, что на ул. Юрина, 202, выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, устройству тротуаров, освещения, установке детской и спортивной площадок, а общая стоимость работ составила 18,7 млн рублей, включая софинансирование собственников в размере 1,2 млн рублей.