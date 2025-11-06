Более 350 молодых патриотов из 11 регионов России встретились на слете в Барнауле

Участники "Юнармии", "Волонтеров Победы" и других движений обсудили лидерство, социальные проекты и почтили память героев ВОВ

06 ноября 2025, 11:15, ИА Амител

Флаг России / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса

С 30 октября по 1 ноября в Барнауле прошел VIII Слет патриотических объединений "Молодые патриоты – сила Сибири, Урала и Дальнего Востока!" в рамках регионального проекта "Мы вместе" (воспитание гармонично развитой личности). Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Встреча единомышленников

На слет приехали активисты девяти регионов СФО – Республики Алтай и Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Онлайн приняли участие ребята из Ханты-Мансийского автономного округа и Забайкальского края. В мероприятии участвовали представители движений "Юнармия", "Волонтеры Победы", а также "Поискового движения России" и "Движения Первых", кадеты и воспитанники казачьих классов – всего более 350 человек.

Организовали форум управление молодежной политики Алтайского края и Алтайский педуниверситет при поддержке правительства региона, аппарата полпреда президента РФ в СФО и межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

На открытии к участникам обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он пожелал молодым патриотам стойкости и уверенности в выборе жизненного пути.

Идеи, лидерство и память

На слете также провели конкурс патриотических инициатив "Молодой потенциал Сибири, Урала и Дальнего Востока", встречи в рамках проекта "Диалоги с Героями", образовательные занятия по лидерству и социальным проектам.

Молодые патриоты приняли участие в телемосте, посвященном 80-летию Победы, и представили свои социально значимые проекты на выставке. Слет стал площадкой для обмена опытом и объединения молодых лидеров, которые развивают патриотические инициативы в своих регионах.