Более 40 миллионов рублей задолжал сотрудникам директор двух предприятий в Новоалтайске
Следователи арестовали имущество и автомобиль обвиняемого
08 октября 2025, 13:00, ИА Амител
Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Новоалтайске возбудили уголовное дело в отношении директора двух предприятий, который не выплатил сотрудникам свыше 40 миллионов рублей.
Как сообщили в СК России по Алтайскому краю, речь идет о компаниях "Маркет" и "Алтай-Макулатура". С августа 2024 года работники этих предприятий больше двух месяцев не получали зарплату. Общая сумма задолженности превысила 40 миллионов рублей.
В отношении владельца организаций возбуждено дело по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата зарплаты"). Чтобы возместить ущерб, следователи арестовали имущество и автомобиль обвиняемого общей стоимостью более 60 миллионов рублей.
13:13:06 08-10-2025
40 должен, арестовали на 60, можно еще месяц не платить
13:45:34 08-10-2025
Я сначала подумал, а потом проверил, так и есть. Поарестовали счета налоговая, а потом что-то не получается з/п выдать. Убили бизнес вот и всё
13:59:37 08-10-2025
Гость (13:45:34 08-10-2025) Я сначала подумал, а потом проверил, так и есть. Поарестовал... Ага, у собственника хобби - не платить налоги. А ФНС должна глаза закрывать?
14:14:01 08-10-2025
Гость (13:59:37 08-10-2025) Ага, у собственника хобби - не платить налоги. А ФНС должна ... 1. В статье про неуплату налогов не сказано ни слова. 2. Если у предприятия долг по налогам, то недоимку списывают, да и вся недолга. 3. Счета налоговая блокирует... мягко сказать, не всегда по вине налогоплательщика, и отнюдь не всегда блокировка - это неуплата налогов. Особенно много стало очень полезной для ФНС неразберихи в связи с введением ЕНС.
14:36:34 08-10-2025
Гость (14:14:01 08-10-2025) 1. В статье про неуплату налогов не сказано ни слова. 2. Есл... Так написано ж - проверил )) Вот и проверьте размер долгов по налогам, Алтайкровли, Маркета, Алтай-Макулатуры. Да и зп начали сильно задерживать еще до того как счета арестовали
15:07:14 08-10-2025
Гость (14:36:34 08-10-2025) Так написано ж - проверил )) Вот и проверьте размер долгов п... А, это Алтайкровля. Ну тогда понятно.