Более 40 миллионов рублей задолжал сотрудникам директор двух предприятий в Новоалтайске

Следователи арестовали имущество и автомобиль обвиняемого

08 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Новоалтайске возбудили уголовное дело в отношении директора двух предприятий, который не выплатил сотрудникам свыше 40 миллионов рублей.

Как сообщили в СК России по Алтайскому краю, речь идет о компаниях "Маркет" и "Алтай-Макулатура". С августа 2024 года работники этих предприятий больше двух месяцев не получали зарплату. Общая сумма задолженности превысила 40 миллионов рублей.

В отношении владельца организаций возбуждено дело по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата зарплаты"). Чтобы возместить ущерб, следователи арестовали имущество и автомобиль обвиняемого общей стоимостью более 60 миллионов рублей.