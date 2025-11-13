Руководители и ученые АГМУ приняли участие в Школе научных лидеров

Программа направлена на развитие инновационных компетенций в вузе

13 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Первый модуль Школы научных лидеров и лидеров инноваций / Фото: АГМУ

В Алтайском государственном медицинском университете прошел первый модуль Школы научных лидеров и лидеров инноваций. Проект, организованный Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ), – часть госпрограммы "Приоритет 2030", направленной на поддержку российских вузов.

Школа собрала более 50 участников из числа руководителей и молодых ученых АГМУ, среди которых проректоры, директора институтов и заведующие кафедрами. Программа мероприятия призвана развить у сотрудников вуза компетенции, необходимые для создания научно-технологических проектов и эффективного управления инновациями в образовательной и научной сферах.

«Самарский государственный медицинский университет имеет не только богатый опыт проведения научных исследований и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, но и – что для нас очень интересно и важно – является вузом, успешно реализующим модель трансформации университета», – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Программа Школы включает экспертные лекции и групповую проектную работу. В первый день участники обсудили тренды развития высшей школы в России, модели трансформации университетов и новые подходы к управлению научной деятельностью. Они также рассмотрели успешные примеры изменений в медицинских вузах и проанализировали показатели работы АГМУ.

Среди выступивших экспертов были директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Бионическая инженерия в медицине" при СамГМУ Алексей Комягин и доктор медицинских наук и профессор СамГМУ Ирина Золотовская. Они поделились опытом в области научных исследований и коммерциализации инноваций.

Далее к работе Школы подключились другие специалисты СамГМУ, которые представили опыт в разработке научно-технологических проектов и маркетинговых стратегий продвижения научных достижений. В рамках проектной работы участники сосредоточились на двух направлениях: создании научных продуктов с высоким рыночным потенциалом и новой модели управления научной деятельностью в университете.