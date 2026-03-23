Всероссийская акция "Ночь музеев 2026" пройдет в Алтайском крае 16 мая

23 марта 2026, 09:48, ИА Амител

Выставка картин Рерихов в музее "Город" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае 16 мая пройдет ежегодная акция "Ночь музеев 2026". В этом году в ней примут участие около 100 культурных площадок региона.

Как сообщили в краевом Министерстве культуры Алтайского края, свои двери откроют картинные галереи, выставочные залы, школьные музеи и другие учреждения. Это уже 21-я "Ночь музеев" в регионе.

В Барнауле старт мероприятия запланирован на 18:00 в парке "Центральный".

Продажа билетов начнется 1 мая. Приобрести их можно будет, в том числе, с использованием "Пушкинской карты". Полную программу акции организаторы пообещали представить в конце апреля.