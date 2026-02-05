Более семи тысяч предпринимателей Алтайского края получили поддержку Центра "Мой бизнес"

Развивать бизнес здесь помогают образовательные программы, маркетинговая поддержка и участие в выставках, а также финансовые инструменты

Предприниматели / Фото: Центр "Мой бизнес"

В 2025 году региональный Центр "Мой бизнес" оказал услуги более семи тысячам жителей Алтайского края — начинающим и действующим предпринимателям. Поддержку предоставляют по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Она включает обучение, консультации, продвижение товаров, экспортные инструменты и гарантийную помощь бизнесу.

Образование и новые проекты

Образовательные программы — одно из самых популярных направлений. Более пяти тысяч человек приняли участие в 127 форумах, тренингах и семинарах.

«Наиболее востребованными услугами среди предпринимателей традиционно остались бесплатные образовательные программы, участие в форумах и консультационные услуги по вопросам организации бизнеса», — отметил директор НО "Алтайский фонд МСП" Станислав Татаринцев.

И добавил, что особый интерес вызвали темы маркетплейсов, продвижения через СМИ и работы с нейросетями. А еще — маркетинг. Например, с помощью специалистов центра упаковали франшизу сети Freemans coffee-bar*, что позволило компании масштабировать бизнес.

Центр также подключился к федеральному проекту "СВОй бизнес" — знания по предпринимательству получили 28 ветеранов боевых действий и членов их семей. Еще 29 человек из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и нескольких алтайских сел приняли участие в региональной программе "Начни СВОе дело".

Предприниматели / Фото: Центр "Мой бизнес"

Экспорт и финансы

В прошлом году 77 предпринимателей представили продукцию на выставках, которые помогают компаниям находить покупателей по всей России и за границей. А 39 организаций приняли участие в международных и реверсных бизнес-миссиях.

Например, "Алтай ЭКО сорт" одержал победу в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" среди малого и среднего бизнеса. Сейчас предприятие поставляет продукцию в Китай, Иран, Азербайджан, Турцию, Киргизию и Казахстан. Также компания участвовала в обучающих семинарах и международных выставках при поддержке Центра поддержки экспорта Алтайского края, получила помощь с поиском партнеров, регистрацией товарного знака и доставкой продукции.

Гарантийная поддержка позволила бизнесу привлечь кредиты на 7,25 млрд рублей — центр заключил 113 договоров поручительства на сумму 1,03 млрд рублей. Чаще всего инструментом пользовались предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Креативные индустрии

С июня 2025 года в структуре Алтайского фонда МСП работает центр креативных индустрий, который помогает предпринимателям творческих направлений развивать проекты и продвигать их на рынке. На портале мойкреатив22.рф разместили уже более 230 инициатив.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева подчеркнула, что комплексные меры поддержки помогают бизнесу расти и создавать новые рабочие места.

«Для нас важно не просто предоставить услуги, а стать надежным партнером для предпринимателей на всех этапах: от идеи и старта до выхода на новые рынки, включая экспорт», — пояснила Елена Абдулаева.

Сегодня Центр — это, пожалуй, ключевая площадка поддержки малого и среднего предпринимательства региона.

*Freemans coffee-bar ("Фриманс кофе-бар")

НО "Алтайский фонд МСП"

