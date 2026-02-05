Такой день. Строительство "свечки" у площади Октября и ограничение мобильного интернета

О главных событиях региона за 4 февраля

05 февраля 2026, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Многоквартирный дом с подземной парковкой возведут на пр. Ленина, 94а (между площадью Октября и Новым рынком). Высотка станет продолжением ЖК "Маяковский", который несколько лет назад сдали по соседству. В будущем для двух домов сделают единое дворовое пространство. Впервые эскизы ЖК представили летом 2024 года на градсовете, а 2 февраля 2026-го проект получил положительное заключение стройэкспертизы.

В Барнауле в автобусе № 20 кондуктор оскорбила пассажира и порвала сдачу из-за надорванной купюры, которой он расплатился за проезд. Мужчина позвонил диспетчеру, на что ему ответили, что передадут всю информацию начальнику.

Самолет авиакомпании Azur Air, на борту которого в январе произошли две нештатные ситуации во время чартерных рейсов, временно снят с эксплуатации. В настоящее время воздушное судно находится на проверке у транспортной прокуратуры.

Жителей Барнаула предупредили о вероятных ограничениях в работе мобильного интернета в центральной части города. Такие SMS-сообщения рассылает своим клиентам оператор МТС. В сообщениях указывается, что ограничения вводятся в целях обеспечения мер безопасности. При этом подчеркивается, что традиционные голосовые звонки и SMS‑сообщения останутся доступными для абонентов.