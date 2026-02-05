В Барнауле выставили на продажу "пиратский" плот с деревянной ногой в комплекте

Продавец из Барнаула оценил объект в 1 млн рублей

05 февраля 2026, 06:46, ИА Амител

Источник фото: "Авито"

На одной из популярных онлайн-площадок появилось необычное объявление о продаже рукотворного "пиратского" плота. Продавец из Барнаула оценил его в 1 млн рублей и пообещал в качестве бонуса приложить деревянную ногу.

В объявлении плот представлен как эксклюзивная авторская работа. Уточняется, что конструкция создавалась для промоакций и фотосессий, является плавающей и укомплектована декоративной акулой, которую продавец описывает как "лучше, чем IKEA".

По словам автора объявления, плот можно использовать в качестве фотозоны на праздниках и различных мероприятиях, а также как элемент интерьера в барах, холлах, торговых и автомобильных центрах. Предложение адресовано как организаторам событий, так и коллекционерам — последним продавец обещает личный автограф.