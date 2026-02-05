В Барнауле выставили на продажу "пиратский" плот с деревянной ногой в комплекте
Продавец из Барнаула оценил объект в 1 млн рублей
05 февраля 2026, 06:46, ИА Амител
На одной из популярных онлайн-площадок появилось необычное объявление о продаже рукотворного "пиратского" плота. Продавец из Барнаула оценил его в 1 млн рублей и пообещал в качестве бонуса приложить деревянную ногу.
В объявлении плот представлен как эксклюзивная авторская работа. Уточняется, что конструкция создавалась для промоакций и фотосессий, является плавающей и укомплектована декоративной акулой, которую продавец описывает как "лучше, чем IKEA".
По словам автора объявления, плот можно использовать в качестве фотозоны на праздниках и различных мероприятиях, а также как элемент интерьера в барах, холлах, торговых и автомобильных центрах. Предложение адресовано как организаторам событий, так и коллекционерам — последним продавец обещает личный автограф.
08:28:24 05-02-2026
Прикольная поделка, интересная. Толька ценник задран ))
08:35:32 05-02-2026
"конструкция создавалась для промоакций и фотосессий"------- Не пошла "рубка бабла" и решил слить "актив"?
09:19:22 05-02-2026
Похоже с чьей-то сценарной свадьбы распродажа. Уже развелись?
11:52:04 05-02-2026
Здорово. Ценник адекватный.
11:52:37 05-02-2026
я примерно такое из 5-литровых бутылок делал. и веселого роджера.
12:06:21 05-02-2026
Какая грузоподъемность? А в ГИМС плавсредство зарегистрировано? Если нет - "конструкция" не является плавающей. Будет стоять этот миллион возле забора и гнить.