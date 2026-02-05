НОВОСТИОбщество

В Барнауле выставили на продажу "пиратский" плот с деревянной ногой в комплекте

Продавец из Барнаула оценил объект в 1 млн рублей

05 февраля 2026, 06:46, ИА Амител

Источник фото: "Авито"

На одной из популярных онлайн-площадок появилось необычное объявление о продаже рукотворного "пиратского" плота. Продавец из Барнаула оценил его в 1 млн рублей и пообещал в качестве бонуса приложить деревянную ногу.

В объявлении плот представлен как эксклюзивная авторская работа. Уточняется, что конструкция создавалась для промоакций и фотосессий, является плавающей и укомплектована декоративной акулой, которую продавец описывает как "лучше, чем IKEA".

По словам автора объявления, плот можно использовать в качестве фотозоны на праздниках и различных мероприятиях, а также как элемент интерьера в барах, холлах, торговых и автомобильных центрах. Предложение адресовано как организаторам событий, так и коллекционерам — последним продавец обещает личный автограф.

Комментарии 6


ых

08:28:24 05-02-2026

Прикольная поделка, интересная. Толька ценник задран ))

  


Гость

08:35:32 05-02-2026

"конструкция создавалась для промоакций и фотосессий"------- Не пошла "рубка бабла" и решил слить "актив"?

  


Гость

09:19:22 05-02-2026

Похоже с чьей-то сценарной свадьбы распродажа. Уже развелись?

  


Мусик

11:52:04 05-02-2026

Здорово. Ценник адекватный.

  


Мусик

11:52:37 05-02-2026

я примерно такое из 5-литровых бутылок делал. и веселого роджера.

  


Кхм...

12:06:21 05-02-2026

Какая грузоподъемность? А в ГИМС плавсредство зарегистрировано? Если нет - "конструкция" не является плавающей. Будет стоять этот миллион возле забора и гнить.

  

