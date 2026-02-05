НОВОСТИОбщество

Депутат предложила давать бесплатные лекарства детям до 14 лет из многодетных семей

Сейчас право на бесплатные препараты по рецепту имеют дети только до 6 лет

05 февраля 2026, 10:34, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства для детей. В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко она предложила поднять максимальный возраст ребенка, на которого распространяется эта льгота, с 6 до 14 лет, сообщает РИА Новости.

«Представляется целесообразным актуализировать действующую норму, установив, что право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врачей будут иметь многодетные родители в отношении детей в возрасте до 14 лет», — говорится в документе.

Лантратова отметила, что в многодетных семьях риск последовательного заражения детей выше, что приводит к одновременным и значительным расходам на лекарства.

По ее мнению, расширение возрастного порога усилит адресную поддержку таких семей и поможет более полно реализовать конституционные гарантии охраны здоровья детей.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:51:14 05-02-2026

за их счет?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:57:41 05-02-2026

насмешили ...пока были многодетные до 6 лет раз получили витаминки ривит))) пару баночек!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:35 05-02-2026

Яночка пусть и выдает. За свои деньги.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:22:10 05-02-2026

уже до детей добрались...
детское неравенство социальное?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:31 05-02-2026

детям всем до трех лет положено, из того что выписывали , дали один раз. С учетом того что эти так называемые льготные лекарства по рецепту , а бюджетные аптеки закрыли, то ехать за ними в тьму таракань - обойдется отнюдь не бесплатно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:14 05-02-2026

О посыпались инициативы как из рога изобилия перед выборами.....кто на что горазд.

  3 Нравится
Ответить
