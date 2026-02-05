Депутат предложила давать бесплатные лекарства детям до 14 лет из многодетных семей
Сейчас право на бесплатные препараты по рецепту имеют дети только до 6 лет
05 февраля 2026, 10:34, ИА Амител
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства для детей. В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко она предложила поднять максимальный возраст ребенка, на которого распространяется эта льгота, с 6 до 14 лет, сообщает РИА Новости.
«Представляется целесообразным актуализировать действующую норму, установив, что право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врачей будут иметь многодетные родители в отношении детей в возрасте до 14 лет», — говорится в документе.
Лантратова отметила, что в многодетных семьях риск последовательного заражения детей выше, что приводит к одновременным и значительным расходам на лекарства.
По ее мнению, расширение возрастного порога усилит адресную поддержку таких семей и поможет более полно реализовать конституционные гарантии охраны здоровья детей.
