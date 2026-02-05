С опережением графика. Как в Барнауле строят самую большую школу в истории края
Строители уже приступили к облицовке масштабного объекта
05 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле на улице Попова, 130, ускоренными темпами возводится самая большая школа в истории Алтайского края. Заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев в ходе пресс-конференции сообщил, что объект, строящийся в рамках национального проекта, готов уже на треть и работы идут с опережением графика.
«Практически в каждом муниципалитете мы строим и капитально ремонтируем объекты образования. Сегодня в рамках национального проекта ведется строительство одной школы в городе Барнауле, это будет самая большая школа в истории Алтайского края — на 1100 мест. Строительство идет сегодня с опережением графика на несколько месяцев. На треть объект уже готов, он очень нужен в густонаселенном Индустриальном районе города Барнаула», — отметил чиновник.На данный момент подрядчик ООО "Спецстрой" завершает кладку стен, монтаж перекрытий, оконных блоков, кровли и приступил к облицовке фасада.
Напомним, современное четырехэтажное здание будет площадью более 18 тысяч квадратных метров. Школа станет уникальным образовательным пространством: здесь предусмотрены 25-метровый бассейн, два спортивных зала, тренажерная зона, залы для хореографии и ЛФК, а также столовая на 550 мест и актовый зал. Проект, поддержанный Советом Федерации и финансируемый из федерального, краевого и городского бюджетов, предполагает четкое зонирование с отдельным входом для начальных классов и общей полукруглой зоной отдыха, которая соединит корпуса этого крайне востребованного для густонаселенного Индустриального района учреждения.
09:18:02 05-02-2026
Лишь бы через 2 года не завалилась. А то под новым ЦУМом бетон оказался не той марки.
09:40:39 05-02-2026
Школы это хорошо, школы это будущее страны!
13:11:31 05-02-2026
на будущее. может начинать раньше строить, чтоб потом не торопиться. Или большой сюрприз, что жителям десятков многоэтажек требуются сады. школы и поликлиники.
13:45:26 05-02-2026
лучше дайте информацию, сколько в 2025 году старых средних школ закрыли, а новые взамен закрывшихся так и не были построены
21:34:29 05-02-2026
гость (13:45:26 05-02-2026) лучше дайте информацию, сколько в 2025 году старых средних ш... Ни одной.