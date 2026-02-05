С опережением графика. Как в Барнауле строят самую большую школу в истории края

Строители уже приступили к облицовке масштабного объекта

05 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Строительство супершколы в Барнауле, февраль 2026 года / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице Попова, 130, ускоренными темпами возводится самая большая школа в истории Алтайского края. Заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев в ходе пресс-конференции сообщил, что объект, строящийся в рамках национального проекта, готов уже на треть и работы идут с опережением графика.

«Практически в каждом муниципалитете мы строим и капитально ремонтируем объекты образования. Сегодня в рамках национального проекта ведется строительство одной школы в городе Барнауле, это будет самая большая школа в истории Алтайского края — на 1100 мест. Строительство идет сегодня с опережением графика на несколько месяцев. На треть объект уже готов, он очень нужен в густонаселенном Индустриальном районе города Барнаула», — отметил чиновник.На данный момент подрядчик ООО "Спецстрой" завершает кладку стен, монтаж перекрытий, оконных блоков, кровли и приступил к облицовке фасада.

Напомним, современное четырехэтажное здание будет площадью более 18 тысяч квадратных метров. Школа станет уникальным образовательным пространством: здесь предусмотрены 25-метровый бассейн, два спортивных зала, тренажерная зона, залы для хореографии и ЛФК, а также столовая на 550 мест и актовый зал. Проект, поддержанный Советом Федерации и финансируемый из федерального, краевого и городского бюджетов, предполагает четкое зонирование с отдельным входом для начальных классов и общей полукруглой зоной отдыха, которая соединит корпуса этого крайне востребованного для густонаселенного Индустриального района учреждения.