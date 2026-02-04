В Алтайском крае стало меньше случаев незаконной вырубки леса

Всего за год специалисты составили 393 протокола о лесных правонарушениях

04 февраля 2026, 22:31, ИА Амител



В Алтайском крае по итогам прошлого года зафиксировано сокращение числа лесных нарушений, связанных с незаконной вырубкой деревьев. Как сообщили в Минприроды Алтайского края, объем нелегальной рубки леса снизился почти на 20%.

В течение 2025 года специалисты государственного лесного и пожарного надзора выявили 109 фактов незаконной вырубки. Для сравнения: годом ранее было зафиксировано 136 подобных нарушений. В ведомстве пояснили, что положительная динамика стала результатом усиления надзорной и профилактической работы.

Так, за прошлый год инспекторы патрулировали лесные массивы региона 7525 раз, что на 16% больше, чем в 2024 году. Увеличению количества рейдов способствовало расширение штата лесной охраны — число специалистов выросло с 131 до 151 человека.

Помимо этого, сотрудники лесного надзора активно работали с населением. В 2025 году они провели профилактические беседы с 1514 жителями, проконсультировали 522 человека, осуществили 16 профилактических визитов, вынесли четыре предостережения и провели одно обобщение правоприменительной практики.

Всего за год специалисты составили 393 протокола о лесных правонарушениях. По их итогам были назначены штрафы на общую сумму свыше 4,3 млн рублей. В Минприроды отметили, что работа по выявлению и пресечению незаконных рубок в регионе продолжается.

