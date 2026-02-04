Продюсер Рудченко считает, что руками Пугачевой Эпштейн проводил антироссийскую политику
В опубликованных материалах по делу Эпштейна могут фигурировать и другие известные персоны
04 февраля 2026, 23:01, ИА Амител
Имя Аллы Пугачевой оказалось в опубликованных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна неслучайно, считает музыкальный продюсер Павел Рудченко. В беседе с aif.ru он высказал мнение, что Эпштейн мог проводить антироссийскую политику, опираясь на российских артистов, популярных личностей и лидеров общественного мнения.
По словам Рудченко, в разные годы некоторые публичные фигуры допускали уничижительные высказывания в адрес русскоязычного населения и образа русского человека в мире. Он отметил, что подобные оценки звучали в 1990-е и начале 2000-х годов и, как предполагает продюсер, могли быть не только личной позицией, но и результатом внешнего финансирования.
«Это, в свою очередь, может быть не просто их мнением, а мнением, купленным за определенное финансирование Эпштейна. Если сейчас посмотреть, кто из публичных личностей, и артистов в том числе, уехал на Запад и при этом уничижительно высказывался в отношении русских, вот там надо искать источник возможного знакомства и возможного финансирования Эпштейна», — заявил Рудченко.
Также продюсер допустил, что в опубликованных материалах по делу Эпштейна могут фигурировать и другие известные персоны, в том числе актер Алексей Панин*.
Речь идет о массиве документов, обнародованных Министерством юстиции США в январе 2026 года. В открытый доступ было выложено около трех миллионов страниц, включая личные переписки, письма и другие материалы, связанные с Джеффри Эпштейном и его окружением. В одном из файлов упоминается Алла Пугачева.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признан иностранным агентом
