Фальшивой "молочки" в России стало больше. Почему стремительно растет объем подделок

Фальсифицированной молочной продукции в России за год стало больше почти на 18%

05 февраля 2026, 07:15, ИА Амител

Стакан с молоком / Фото: создано в нейросети

В России зафиксировали рекордный рост объема фальсифицированной молочной продукции — за год показатель увеличился почти на 18%. Такие данные приводят в Россельхознадзоре. Тенденция сохраняется уже третий год подряд. В ведомстве поясняют: рост во многом связан с масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории. Именно там чаще всего выявляют нарушения. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему молочная продукция — в зоне риска

По данным Россельхознадзора, молочная продукция остается одной из самых уязвимых категорий. Причин сразу несколько: устойчивый спрос, огромный оборот и сравнительно простая технология фальсификации. Чаще всего себестоимость снижают за счет добавления растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала и сои. Иногда такие продукты продаются как молоко, сыр или сливочное масло, хотя по составу к ним имеют весьма отдаленное отношение.

Подробнее о фальсификации молока рассказывает технолог молочного производства, автор рубрики на Бизнес ФМ Барнаул "Гастроликбез" Маргарита Черданцева.

Один из самых распространенных способов фальсификации сегодня — добавление консервантов. Это связано с логистикой и хранением. Молоко — продукт скоропортящийся, и при нарушении температурного режима оно быстро скисает.

«Поскольку бывает такое, что транспортировка очень сложная или надолго оставляют в тепле, молоко портится. Поэтому сейчас, наверное, самое популярное — именно добавление различных компонентов для увеличения сроков годности. У нас есть разрешенные консерванты — называется низин. Но обычно добавляют очень серьезные консерванты, которые запрещены в использовании в молочной отрасли. Если говорить по поводу сухого молока, то очень много предприятий, где нет наличия самого молока, его восстанавливают или покупают дешевое молоко, допустим, в Республике Беларусь, комплексные добавки: это пахта, это сухая сыворотка, смешивают, получают молоко», — уверена эксперт.

Тренд на полезную "молочку"

При этом в отрасли наблюдается и противоположная тенденция. Некоторые производители делают ставку не на удешевление, а на качество и функциональность продукта.

Речь идет об обогащенной молочной продукции — например, с повышенным содержанием белка. Такое молоко стоит дороже, но при этом позиционируется как более полезное и ориентированное на осознанного потребителя.

Эксперты отмечают: именно развитие качественных и честных продуктов может со временем вытеснить фальсификат с полок. Однако пока низкая цена остается для многих покупателей решающим фактором.