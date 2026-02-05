Геннадий Онищенко заявил, что старение мозга начинается после 35 лет

Пик интеллектуальной активности приходится на период до 36—39 лет

Мозг человека достигает пика своей интеллектуальной активности и начинает стареть в возрасте 36–39 лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть… В основном вот такой вот возраст — 36–39 лет», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что процесс старения мозга индивидуален и зависит от множества факторов, включая генетическую предрасположенность, образ жизни и интеллектуальную активность.

При этом академик отметил, что после указанного возраста человек чаще опирается на накопленный опыт, а не генерирует принципиально новые идеи.