Геннадий Онищенко заявил, что старение мозга начинается после 35 лет
Пик интеллектуальной активности приходится на период до 36—39 лет
05 февраля 2026, 07:46, ИА Амител
Мозг человека достигает пика своей интеллектуальной активности и начинает стареть в возрасте 36–39 лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть… В основном вот такой вот возраст — 36–39 лет», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что процесс старения мозга индивидуален и зависит от множества факторов, включая генетическую предрасположенность, образ жизни и интеллектуальную активность.
При этом академик отметил, что после указанного возраста человек чаще опирается на накопленный опыт, а не генерирует принципиально новые идеи.
08:27:30 05-02-2026
Можно доверять. Как-никак в утрате мозгов на собственный опыт опирается...
08:52:49 05-02-2026
А Президент сказал в 65
09:24:54 05-02-2026
В 30 лет болела спина из-за мешков с сахаром и мукой, которые под зарплату выдавали 90-е. Мне терапевт говорила, "возраст".
11:19:33 05-02-2026
Ну понятно почему мы тогда так живём, ведь во власти всем уже давно за 60.