В барнаульском зоопарке медведи почуяли приближающуюся весну и вышли из спячки

04 февраля 2026, 22:07, ИА Амител

В начале февраля гималайские медведи барнаульского зоопарка ненадолго вышли из спячки и выбрались из своих домиков, чтобы перекусить.

Как рассказали в Telegram-канале барнаульского зоопарка, медведицы почувствовали потепление, покинули свои укрытия и отправились к кормушке. После короткого перерыва они вновь вернулись в "сонное царство" и продолжили зимний отдых.

В "Лесной сказке" отмечают, что в этом году гималайские медведицы хорошо перенесли зиму и смогли полноценно выспаться. По словам сотрудников зоопарка, даже с учетом активности молодой медведицы по кличке Катя, спячка прошла спокойно.

«С наступлением теплых дней они позволяют себе короткие прогулки до кормушки, после которых вновь возвращаются в домик», — рассказали представители зоопарка.

