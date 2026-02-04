Зумеры в Барнауле проявляют больше доброжелательности к бумерам, чем в ответ

Старшее поколение относится к молодежи довольно критично

04 февраля 2026, 21:08, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Повседневная рабочая среда в современных компаниях все чаще становится пространством встречи разных поколений, чьи взгляды и профессиональные привычки сформировались в совершенно разных эпохах. Это наглядно показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие молодые специалисты до 25 лет и сотрудники старше 45 лет. Первые начинали карьеру уже в условиях цифровизации и глобальных коммуникаций, вторые прошли профессиональное становление в периоды масштабных социальных и экономических изменений.

Старшее поколение относится к молодежи довольно критично. Среди главных недостатков коллег до 25 лет респонденты 45+ чаще всего называли отсутствие мотивации — так считают 12% опрошенных. Еще 10% отмечают легкомысленность, по 8% — лень и низкий уровень квалификации, а 5% указывают на меркантильность. При этом в оценках заметно и противоречие: 6% барнаульцев старше 45 лет считают молодежь безответственной, тогда как 5%, напротив, называют ее ответственной и исполнительной.

Положительные качества поколения Z старшие коллеги тоже признают, хотя и реже. В первую очередь они отмечают целеустремленность — 11% ответов. Цифровую грамотность выделили 5% респондентов, еще по 4% — мобильность и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Молодые сотрудники, в свою очередь, смотрят на коллег старшего возраста значительно благожелательнее. Для зумеров поколение 45 лет и старше — это, прежде всего, носители опыта и практических знаний: 30% участников опроса назвали их "живой библиотекой" экспертизы. Еще 16% считают зрелых коллег надежными и ответственными, 13% — эмоционально и стрессоустойчивыми. Молодежь также видит в старших наставников — так ответили 10% респондентов, а 8% отметили их системное мышление.

Основной минус поколения 45+ в глазах молодых — консерватизм и сопротивление изменениям. Об этом заявили 11% опрошенных. Именно та стабильность и приверженность проверенным подходам, которые для одних выглядят сильной стороной, для других оборачиваются неготовностью к переменам.