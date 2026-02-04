После освобождения из рабства в Мьянме россиянке начала угрожать иностранная мафия

Гангстеры потребовали, чтобы девушка не рассказывала публично о происходившем в кол-центре

04 февраля 2026, 22:14, ИА Амител

Полиция / Полицейские / Мьянма / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

21-летняя россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, после возвращения на родину продолжает опасаться за свою жизнь из-за угроз со стороны иностранной мафии. Девушка прилетела в Россию 4 февраля после почти шестимесячного плена, однако, по данным издания "База", еще до посадки в самолет с ней связались представители преступных группировок и пригрозили расправой.

Как утверждается, гангстеры потребовали, чтобы девушка не рассказывала публично о происходившем в мошенническом кол-центре, где ее удерживали и заставляли работать. В противном случае ей пообещали отомстить. Из-за этих угроз россиянка отказывается от любых интервью и публичных комментариев.

По информации общественников, девушку заманили за границу по распространенной схеме: ей предложили работу моделью с заработком около пяти тысяч долларов в месяц. Проезд был оплачен, однако после выезда ее нелегально переправили на лодке в Мьянму, где она оказалась в скам-центре. Там ее принуждали участвовать в мошеннических звонках. По словам источников, на глазах пленницы были убиты несколько китайских работников. Особенно тяжелыми стали последние три месяца содержания после смерти в плену гражданки Белоруссии и появления информации о кол-центре в СМИ. Пленных, как сообщается, кормили одним рисом, разрешали мыться только холодной водой и регулярно избивали.

Освобождение россиянки стало результатом совместной операции посольства России с участием тайских и мьянманских правоохранительных органов. Девушку вывезли из места содержания, временно разместили в миграционном центре, после чего передали российским дипломатам и организовали возвращение на родину.

Мать бывшей пленницы рассказала, что их многодетная семья рано осталась без отца, поэтому дочь с подросткового возраста была вынуждена жить самостоятельно. С 16 лет она училась в колледже в Екатеринбурге на логиста, однако не смогла завершить обучение из-за пандемии. Летом прошлого года девушка сообщила матери, что уезжает работать за границу. Несмотря на уговоры остаться, она настаивала, что все будет в порядке. На протяжении нескольких месяцев она регулярно выходила на связь и присылала однотипные сообщения о том, что у нее все хорошо. О том, что дочь находится в рабстве, женщина узнала уже из новостей.

