Названы самые популярные январские имена для новорожденных в Алтайском крае
Среди классических имен встречаются весьма неординарные
05 февраля 2026, 11:03, ИА Амител
Управление юстиции Алтайского края подвело итоги январской регистрации рождений и обнародовало статистику по самым популярным и необычным именам, которые давали детям в регионе. Данные опубликованы в официальном Telegram‑канале ведомства.
Среди мальчиков тройка лидеров выглядит так: Александр, Артем и Тимофей. У девочек наиболее востребованными стали Ева, София и Полина.
При этом родители не забывают и о неординарных вариантах. В январе 2026 года среди мальчиков встречались такие редкие имена, как Габриел, Нико и Севастьян.
Девочек называли не менее выразительно. Так, в регистре записей актов гражданского состояния появились Данелия, Латвина, Милада и Северина.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области родители поручили нейросети выбрать имя ребенку. Искусственный интеллект предложил около двадцати вариантов имен — от Авроры и Леи до Кассандры.
Данелия это же фамилия грузинская
15:05:46 05-02-2026
Гость (11:18:55 05-02-2026) Данелия это же фамилия грузинская...
Ну и что? Ролан Быков тоже был назван в честь французского писателя Ромена Роллана