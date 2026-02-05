Названы самые популярные январские имена для новорожденных в Алтайском крае

Среди классических имен встречаются весьма неординарные

Управление юстиции Алтайского края подвело итоги январской регистрации рождений и обнародовало статистику по самым популярным и необычным именам, которые давали детям в регионе. Данные опубликованы в официальном Telegram‑канале ведомства.

Среди мальчиков тройка лидеров выглядит так: Александр, Артем и Тимофей. У девочек наиболее востребованными стали Ева, София и Полина.

При этом родители не забывают и о неординарных вариантах. В январе 2026 года среди мальчиков встречались такие редкие имена, как Габриел, Нико и Севастьян.

Девочек называли не менее выразительно. Так, в регистре записей актов гражданского состояния появились Данелия, Латвина, Милада и Северина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области родители поручили нейросети выбрать имя ребенку. Искусственный интеллект предложил около двадцати вариантов имен — от Авроры и Леи до Кассандры.



