НОВОСТИОбщество

Названы самые популярные январские имена для новорожденных в Алтайском крае

Среди классических имен встречаются весьма неординарные

05 февраля 2026, 11:03, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Управление юстиции Алтайского края подвело итоги январской регистрации рождений и обнародовало статистику по самым популярным и необычным именам, которые давали детям в регионе. Данные опубликованы в официальном Telegram‑канале ведомства.

Среди мальчиков тройка лидеров выглядит так: Александр, Артем и Тимофей. У девочек наиболее востребованными стали Ева, София и Полина.

При этом родители не забывают и о неординарных вариантах. В январе 2026 года среди мальчиков встречались такие редкие имена, как Габриел, Нико и Севастьян. 

Девочек называли не менее выразительно. Так, в регистре записей актов гражданского состояния появились Данелия, Латвина, Милада и Северина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области родители поручили нейросети выбрать имя ребенку. Искусственный интеллект предложил около двадцати вариантов имен — от Авроры и Леи до Кассандры.


 

дети Демография

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:18:55 05-02-2026

Данелия это же фамилия грузинская

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:46 05-02-2026

Гость (11:18:55 05-02-2026) Данелия это же фамилия грузинская...
Ну и что? Ролан Быков тоже был назван в честь французского писателя Ромена Роллана

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров