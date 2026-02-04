Алтайские спасатели вызволили из запертой квартиры двухлетнего мальчика

Ситуация требовала быстрых действий, так как ребенок находился в закрытом помещении без присмотра

Ребенок у дверей / Ребенок / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Тальменском районе Алтайского края спасатели пришли на помощь двухлетнему ребенку, который оказался заперт в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в тот момент, когда мать мальчика ненадолго вышла на лестничную площадку. Пока дверь была закрыта, ребенок успел повернуть замок изнутри, однако самостоятельно открыть его уже не смог. Женщина, не имея возможности попасть обратно в квартиру и не зная, что происходит с сыном, обратилась за помощью к спасателям.

На место прибыли сотрудники 30-й пожарно-спасательной части. Ситуация требовала быстрых действий, так как ребенок находился в закрытом помещении без присмотра, а мать сильно переживала за его состояние.

С помощью специальных инструментов пожарные оперативно вскрыли дверь и попали в квартиру. Мальчик не пострадал и, как отметили спасатели, даже не испугался появления людей в форме.

После этого ребенка передали матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Алтайском крае в селе Новороманово Калманского района пожарные выручили 82-летнюю женщину, которая оказалась заперта в собственной квартире.