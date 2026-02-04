Стали известны города России, где вторичное жилье подорожало менее чем на 1% за 2025 год

Одновременно аналитики зафиксировали снижение цен в ряде региональных центров

04 февраля 2026, 23:37, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аналитики сервиса "Домклик" назвали крупные и средние города России, где по итогам 2025 года рост цен на вторичное жилье оказался на уровне инфляции или ниже ее значений. В основу оценки легли данные Росстата, согласно которым инфляция в стране за весь 2025 год составила 5,59%, пишет "Медиакорсеть".

Минимальный рост цен на "вторичке" зафиксирован в Ростове-на-Дону и Ставрополе — в обоих городах стоимость готового жилья увеличилась лишь на 0,9%. В Ростове-на-Дону квадратный метр на вторичном рынке к концу года стоил 105,1 тыс. рублей, в Ставрополе — 97,2 тыс. рублей. В число городов с умеренной динамикой также вошли Калуга и Иваново, где цены выросли на 2,8 и 3% соответственно.

В Калуге за год стоимость квадратного метра увеличилась с 81,2 до 83,5 тыс. рублей. В Иваново и Саранске рост оказался сопоставимым — 3 и 3,1%, при этом цена "квадрата" составила 84 тыс. рублей в Иваново и 84,3 тыс. рублей в Саранске. В Саратове вторичное жилье подорожало на 3,4% — с 84,3 до 87,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Более заметное, но все еще близкое к инфляции увеличение цен аналитики отметили в Сургуте, где квадратный метр подорожал на 4,5% — до 108 тыс. рублей. В Омске рост составил 5%, а стоимость жилья превысила отметку в 100 тыс. рублей за квадратный метр. Схожая динамика зафиксирована в Астрахани — плюс 5,4%, до 73,2 тыс. рублей, а также в Самаре, где цены выросли на 5,5% и достигли 105 тыс. рублей за "квадрат".

В Нижнем Новгороде рост цен на вторичное жилье оказался немного выше уровня инфляции. По сравнению с декабрем 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась на 5,9% — с 117,8 до 124,7 тыс. рублей.

Одновременно аналитики зафиксировали снижение цен в ряде региональных центров. Самое заметное падение произошло в Мурманске — минус 6%, где стоимость квадратного метра снизилась с 98,3 до 92,4 тыс. рублей. В Новосибирске цены сократились на 1%, до 106,1 тыс. рублей, а в Новокузнецке — на 0,6%, до 82 тыс. рублей за квадратный метр.