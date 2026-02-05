Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до апреля "маленькими шажками"

До апреля запланированы два заседания Банка России, которые пройдут 13 февраля и 20 марта

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал предположение о траектории изменения ключевой ставки Центрального банка до апреля 2026 года, пишет РИА Новости.

В ближайшие месяцы запланированы два заседания Банка России — 13 февраля и 20 марта, на которых, как ожидается, может быть рассмотрен вопрос о корректировке ставки.

«До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться по траектории снижения ставки. Но мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов», — заявил Шохин в беседе с журналистами.

По мнению главы РСПП, чтобы к концу года довести ключевую ставку до уровня 12–13% при текущем показателе 16%, Банку России следует последовательно снижать ее на 0,5 процентного пункта, а это 50 базисных пунктов, на каждом заседании. При этом Шохин подчеркнул, что резких снижений рынка не ожидает.

«Это было бы правильно. Но резких снижений никто не ждет. Потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов, это во‑первых. Во‑вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как‑то может повлиять на это», — пояснил он.

Кроме того, Александр Шохин обратил внимание на необходимость учитывать комплекс факторов, влияющих на инфляцию.

Среди них — не только повышение НДС, но и изменение утилизационного сбора, а также динамика курса рубля, которые могут оказать существенное воздействие на экономическую ситуацию.