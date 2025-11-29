Больше 20 российских подростков погибли из-за увлечения сниффингом
Речь идет о намеренном вдыхании газа
29 ноября 2025, 18:05, ИА Амител
С начала текущего года в России зафиксирована гибель 20 юных граждан вследствие опасного увлечения сниффингом. Число летальных исходов и случаев интоксикации газообразными веществами неуклонно увеличивается.
По информации Shot, за последние дни зарегистрировано два трагических инцидента в различных регионах страны. 21 ноября в поселке Усть-Качка Пермского края 15-летний учащийся и его товарищ вдыхали газовые пары из баллона, стремясь к быстрому опьянению. Одному из них внезапно стало плохо, он потерял сознание и скончался. Прибывшие медики лишь зафиксировали смерть.
Еще один трагический случай произошел 25 ноября в Новочеркасске Ростовской области: группа 14-летних подростков собралась в заброшенном здании бывшего училища для употребления газа. Одной из девушек внезапно стало плохо, оказать помощь не удалось, и она скончалась.
В текущем году зафиксированы смертельные случаи, связанные со сниффингом, во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, в Алтайском крае, Краснодарском и Приморском краях, в Ненецком автономном округе. Десятки людей получили отравления.
Несмотря на введенный с 1 марта запрет на продажу газовых зажигалок и аналогичных товаров с содержанием газа лицам, не достигшим совершеннолетия, школьники продолжают находить способы приобретения этих веществ.
19:59:06 29-11-2025
естественный отбор ещё никто не отменял
20:03:03 29-11-2025
А старое слово "токсикоман" для этих балбесов уже не подходит? Они теперь сниффингеры? Язык поломаешь пока назовешь...
00:30:06 30-11-2025
Гость (20:03:03 29-11-2025) А старое слово "токсикоман" для этих балбесов уже не подходи... Зачем называть этими англоязычными терминами, такое ощущение, что специально русский язык коверкают внедрением уродского сленга. Я вот на фишинг собираюсь, заодно с квадробоберами хоббидогингом позанимаюсь.