Больше 20 российских подростков погибли из-за увлечения сниффингом

Речь идет о намеренном вдыхании газа

29 ноября 2025, 18:05, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С начала текущего года в России зафиксирована гибель 20 юных граждан вследствие опасного увлечения сниффингом. Число летальных исходов и случаев интоксикации газообразными веществами неуклонно увеличивается.

По информации Shot, за последние дни зарегистрировано два трагических инцидента в различных регионах страны. 21 ноября в поселке Усть-Качка Пермского края 15-летний учащийся и его товарищ вдыхали газовые пары из баллона, стремясь к быстрому опьянению. Одному из них внезапно стало плохо, он потерял сознание и скончался. Прибывшие медики лишь зафиксировали смерть.

Еще один трагический случай произошел 25 ноября в Новочеркасске Ростовской области: группа 14-летних подростков собралась в заброшенном здании бывшего училища для употребления газа. Одной из девушек внезапно стало плохо, оказать помощь не удалось, и она скончалась.

В текущем году зафиксированы смертельные случаи, связанные со сниффингом, во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, в Алтайском крае, Краснодарском и Приморском краях, в Ненецком автономном округе. Десятки людей получили отравления.

Несмотря на введенный с 1 марта запрет на продажу газовых зажигалок и аналогичных товаров с содержанием газа лицам, не достигшим совершеннолетия, школьники продолжают находить способы приобретения этих веществ.