Большегруз сбил насмерть трех дорожных рабочих в Новосибирской области. Видео

На дороге образовалась пробка

11 сентября 2025, 15:26, ИА Амител

Под Новосибирском большегруз сбил трех дорожных рабочих / Фото: mvd_54

В Новосибирской области 11 сентября произошла трагедия: в Коченевском районе большегрузный автомобиль наехал на троих дорожных рабочих. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Рабочие занимались ремонтом трассы, когда на них совершил наезд грузовик. Все трое погибли на месте происшествия», – отметили в ведомстве.

Очевидцы отмечают, что из-за аварии на дороге образовалась пробка.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

