Большегруз сбил насмерть трех дорожных рабочих в Новосибирской области. Видео
На дороге образовалась пробка
11 сентября 2025, 15:26, ИА Амител
Под Новосибирском большегруз сбил трех дорожных рабочих / Фото: mvd_54
В Новосибирской области 11 сентября произошла трагедия: в Коченевском районе большегрузный автомобиль наехал на троих дорожных рабочих. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Рабочие занимались ремонтом трассы, когда на них совершил наезд грузовик. Все трое погибли на месте происшествия», – отметили в ведомстве.
Очевидцы отмечают, что из-за аварии на дороге образовалась пробка.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.
Комментарии 0