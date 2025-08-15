В центре Барнаула женщину сбили на регулируемом пешеходном переходе

Со слов очевидцев, пострадавшая находится в сознании

15 августа 2025, 16:03, ИА Амител

ДТП на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили читатели amic.ru.

Инцидент произошел на проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицей Крупской. Отметим, что пешеходный переход, на котором произошло ДТП, регулируемый. Детали аварии пока неизвестны.

Как отмечают очевидцы, женщина находится в сознании. Подробной информации о ее состоянии нет.

Ранее на улице Советской Армии молодой водитель сбил 20-летнего парня и 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Обоих пострадавших госпитализировали.