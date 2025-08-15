В центре Барнаула женщину сбили на регулируемом пешеходном переходе
Со слов очевидцев, пострадавшая находится в сознании
15 августа 2025, 16:03, ИА Амител
ДТП на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru
В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили читатели amic.ru.
Инцидент произошел на проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицей Крупской. Отметим, что пешеходный переход, на котором произошло ДТП, регулируемый. Детали аварии пока неизвестны.
Как отмечают очевидцы, женщина находится в сознании. Подробной информации о ее состоянии нет.
Ранее на улице Советской Армии молодой водитель сбил 20-летнего парня и 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Обоих пострадавших госпитализировали.
16:20:02 15-08-2025
Недавно посещал родственницу в краевой больнице скорой помощи на Шевченко, оказывается много женщин лежит, которые после дтп, в том числе сбитых машинами. На Молодежной 7 наверняка тоже лежат.
20:12:08 15-08-2025
в суд подавайте сразу, иск миллиона на 2. у меня недавно сволота сбил так же на регулируемом знакомую с ее дочерью 12 лет, тяжелые травмы, ребра сломали, ушибы позвоночника и сотрясение. Проклятые уроды-гонщики! можно больше ДПС ставить на дорогах?!
07:40:47 17-08-2025
Гость (20:12:08 15-08-2025) в суд подавайте сразу, иск миллиона на 2. у меня недавно сво... на какой сигнал светофора она шла?а то машину будет ремонтировать,если по суду.
08:27:08 16-08-2025
А что на Молодёжной 7?