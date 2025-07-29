В Барнауле легковушка сбила детей, выехавших на пешеходный переход на электросамокате
Авария произошла на улице Шумакова
29 июля 2025, 08:40, ИА Амител
В Барнауле легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил детей, которые вдвоем ехали на электросамокате. Об этом сообщает Barnaul 22.
Как уточняют очевидцы, инцидент произошел возле дома по улице Шумакова, 11. Судя по кадрам, по тротуару на одном электросамокате ехали двое детей. Достигнув пешеходного перехода, они не спешились и попытались пересечь проезжую часть прямо на СИМ. Но на середине "зебры" в несовершеннолетних врезалась белая легковушка.
Подписчики Telegram-канала отмечают, что на данном участке дороги это уже второй подобный случай за месяц.
Информации о пострадавших нет.
Ранее аналогичная авария произошла в Бийске: 22-летний автомобилист сбил 14-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.
Отметим, что ездить на самокатах вдвоем запрещено – средство индивидуальной мобильности рассчитано только на одного человека.
08:42:06 29-07-2025
Ну может теперь думать начнут. Водителя конечно жаль. А этих нет.
08:51:44 29-07-2025
В целом всё верно, за проезд по пешеходнику на самокате - смерть. Именно такой штраф для нарушителей и предусмотрен самой жизнью. К тому же петухов было двое.
08:56:14 29-07-2025
Ну всё, детей починить и в детсский дом. Коль родителиине справляются.
09:00:48 29-07-2025
мужика жалко. сейчас правоведы бюджетники, для галочки, для себя, затаскают.
инклюзию - не жалко.
на планете 8 ярдов, что их жалеть
09:47:49 29-07-2025
наказание для таких самокатчиков должно быть суровым и неотвратимым, с огромными штрафами. может тогда родители научатся своих кровиночек контролировать
09:50:38 29-07-2025
Вдвоем! Не спешившись!
09:55:22 29-07-2025
Гость (09:50:38 29-07-2025) Вдвоем! Не спешившись! ... Поделом им!
11:00:59 29-07-2025
треугольник видимости
11:06:46 29-07-2025
Молодые петушки
Прокатились как лошки
Вместе ехали по зебре
Вместе их теперь кишки
11:28:04 29-07-2025
Почему так много сообщений о ДТП? День только начался, а ленту страшно читать!
Надо привлекать специалистов всех уровней: дорожников, полицию, необходимо наладить систему мониторинга автомобилей, строительство пешеходных переходов в разных уровнях и т.д.