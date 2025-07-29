НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле легковушка сбила детей, выехавших на пешеходный переход на электросамокате

Авария произошла на улице Шумакова

29 июля 2025, 08:40, ИА Амител

ДТП с участием электросамоката на улице Шумакова / Фото: Barnaul 22
В Барнауле легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил детей, которые вдвоем ехали на электросамокате. Об этом сообщает Barnaul 22.

Как уточняют очевидцы, инцидент произошел возле дома по улице Шумакова, 11. Судя по кадрам, по тротуару на одном электросамокате ехали двое детей. Достигнув пешеходного перехода, они не спешились и попытались пересечь проезжую часть прямо на СИМ. Но на середине "зебры" в несовершеннолетних врезалась белая легковушка.

Подписчики Telegram-канала отмечают, что на данном участке дороги это уже второй подобный случай за месяц.

Информации о пострадавших нет.

Ранее аналогичная авария произошла в Бийске: 22-летний автомобилист сбил 14-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

Отметим, что ездить на самокатах вдвоем запрещено – средство индивидуальной мобильности рассчитано только на одного человека. 

Барнаул Происшествия дети электросамокаты

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

08:42:06 29-07-2025

Ну может теперь думать начнут. Водителя конечно жаль. А этих нет.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:44 29-07-2025

В целом всё верно, за проезд по пешеходнику на самокате - смерть. Именно такой штраф для нарушителей и предусмотрен самой жизнью. К тому же петухов было двое.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:14 29-07-2025

Ну всё, детей починить и в детсский дом. Коль родителиине справляются.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:48 29-07-2025

мужика жалко. сейчас правоведы бюджетники, для галочки, для себя, затаскают.
инклюзию - не жалко.
на планете 8 ярдов, что их жалеть

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:49 29-07-2025

наказание для таких самокатчиков должно быть суровым и неотвратимым, с огромными штрафами. может тогда родители научатся своих кровиночек контролировать

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:38 29-07-2025

Вдвоем! Не спешившись!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:22 29-07-2025

Гость (09:50:38 29-07-2025) Вдвоем! Не спешившись! ... Поделом им!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
тот самый

11:00:59 29-07-2025

треугольник видимости

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:46 29-07-2025

Молодые петушки
Прокатились как лошки
Вместе ехали по зебре
Вместе их теперь кишки

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:04 29-07-2025

Почему так много сообщений о ДТП? День только начался, а ленту страшно читать!
Надо привлекать специалистов всех уровней: дорожников, полицию, необходимо наладить систему мониторинга автомобилей, строительство пешеходных переходов в разных уровнях и т.д.

  -1 Нравится
Ответить
