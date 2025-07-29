В Барнауле легковушка сбила детей, выехавших на пешеходный переход на электросамокате

Авария произошла на улице Шумакова

29 июля 2025, 08:40, ИА Амител

ДТП с участием электросамоката на улице Шумакова / Фото: Barnaul 22

В Барнауле легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил детей, которые вдвоем ехали на электросамокате. Об этом сообщает Barnaul 22.

Как уточняют очевидцы, инцидент произошел возле дома по улице Шумакова, 11. Судя по кадрам, по тротуару на одном электросамокате ехали двое детей. Достигнув пешеходного перехода, они не спешились и попытались пересечь проезжую часть прямо на СИМ. Но на середине "зебры" в несовершеннолетних врезалась белая легковушка.

Подписчики Telegram-канала отмечают, что на данном участке дороги это уже второй подобный случай за месяц.

Информации о пострадавших нет.

Ранее аналогичная авария произошла в Бийске: 22-летний автомобилист сбил 14-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

Отметим, что ездить на самокатах вдвоем запрещено – средство индивидуальной мобильности рассчитано только на одного человека.