Борьба за жизнь: медики продолжают проводить интенсивную терапию Тиграну Кеосаяну

Организм демонстрирует признаки сопротивления, что дает врачам возможность надеяться на постепенное улучшение ситуации

05 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"
Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян продолжает находиться в длительной медикаментозной коме. Об этом сообщает портал "Интересная Россия". Вместе с тем источники говорят о признаках стабилизации важнейших показателей жизнедеятельности артиста. 

Медики продолжают проводить интенсивную терапию – она должна поддерживать жизненно-важные функции организма, а также бороться с последствиями состояния. Сам Кеосаян демонстрирует признаки сопротивления, что дает врачам возможность надеяться на постепенное улучшение ситуации. 

Однако даже если Кеосаян выйдет из комы, то ему потребуется длительная и сложная реабилитация. Медицинские эксперты считают, что даже в случае выздоровления режиссеру придется долгое время неуклонно следовать предписаниям врачей. 

Супруга Тиграна, главред RT Маргарита Симоньян отмечает, что не теряет веры в его восстановление. По ее словам, Кеосаян – сильный человек, а его семья чувствует поддержку каждого человека, который переживает за режиссера.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

18:04:56 05-08-2025

Выздоровления Тиграну! Вот только вопрос- а за мврачи так же бились бы?

  -12
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:50 06-08-2025

Зачем над телом издеваются? Его давно уже покинула душа

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:00 06-08-2025

Уже бюджет небольшой страны влили?

  1
Ответить
