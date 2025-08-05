Борьба за жизнь: медики продолжают проводить интенсивную терапию Тиграну Кеосаяну
Организм демонстрирует признаки сопротивления, что дает врачам возможность надеяться на постепенное улучшение ситуации
05 августа 2025, 17:15, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян продолжает находиться в длительной медикаментозной коме. Об этом сообщает портал "Интересная Россия". Вместе с тем источники говорят о признаках стабилизации важнейших показателей жизнедеятельности артиста.
Медики продолжают проводить интенсивную терапию – она должна поддерживать жизненно-важные функции организма, а также бороться с последствиями состояния. Сам Кеосаян демонстрирует признаки сопротивления, что дает врачам возможность надеяться на постепенное улучшение ситуации.
Однако даже если Кеосаян выйдет из комы, то ему потребуется длительная и сложная реабилитация. Медицинские эксперты считают, что даже в случае выздоровления режиссеру придется долгое время неуклонно следовать предписаниям врачей.
Супруга Тиграна, главред RT Маргарита Симоньян отмечает, что не теряет веры в его восстановление. По ее словам, Кеосаян – сильный человек, а его семья чувствует поддержку каждого человека, который переживает за режиссера.
18:04:56 05-08-2025
Выздоровления Тиграну! Вот только вопрос- а за мврачи так же бились бы?
07:31:50 06-08-2025
Зачем над телом издеваются? Его давно уже покинула душа
21:30:00 06-08-2025
Уже бюджет небольшой страны влили?