05 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян продолжает находиться в длительной медикаментозной коме. Об этом сообщает портал "Интересная Россия". Вместе с тем источники говорят о признаках стабилизации важнейших показателей жизнедеятельности артиста.

Медики продолжают проводить интенсивную терапию – она должна поддерживать жизненно-важные функции организма, а также бороться с последствиями состояния. Сам Кеосаян демонстрирует признаки сопротивления, что дает врачам возможность надеяться на постепенное улучшение ситуации.

Однако даже если Кеосаян выйдет из комы, то ему потребуется длительная и сложная реабилитация. Медицинские эксперты считают, что даже в случае выздоровления режиссеру придется долгое время неуклонно следовать предписаниям врачей.

Супруга Тиграна, главред RT Маргарита Симоньян отмечает, что не теряет веры в его восстановление. По ее словам, Кеосаян – сильный человек, а его семья чувствует поддержку каждого человека, который переживает за режиссера.